12 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

12 пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2728.

За сутки в лабораториях подтвердили ещё 96 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 47 426 человек. Выздоровели 42 493 человека (+119 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 27, Рубцовск — 12, Бийск — 11, Поспелихинский район — 6, Яровое и Смоленский район – по 4 заболевших, Новоалтайск и Калманский районы – по 3 заболевших, Алейск, Славгород, Бийский, Табунский, Немецкий национальный район – по 2 заболевших, Заринск, Алейский, Алтайский, Баевский, Благовещенский, Волчихинский, Егорьевский, Завьяловский, Зональный, Кулундинский, Курьинский, Ребрихинский, Родинский, Советский, Хабарский, Шипуновский районы — по одному заболевшему.

В настоящее время в тяжёлом состоянии находятся 250 пациентов, из них 89 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 588 коек.