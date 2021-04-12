Британские медики назвали девять симптомов одного из самых распространённых видов рака

Британские медики раскрыли девять признаков, которые указывают на рак кишечника. Об этом пишет портал Express.

В частности, к проявлениям этого заболевания специалисты отнесли анемию, необъяснимую усталость, резкую потерю веса, головокружение или одышку, а также боли в животе и спине.

Кроме того, на возникновение новообразований могут указывать продолжающиеся свыше трёх недель диарея или запор, наличие крови в стуле, кровотечения из заднего прохода и ощущение, что кишечник не опорожнился полностью.

Ранее врач-онколог и проктолог Елена Смирнова рассказала, как избежать развития рака толстой кишки. Также специалист объяснила, из-за чего возникает заболевание.