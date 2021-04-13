Сельчанин избил барнаульца и угнал у него автомобиль

В Барнауле полицейские задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным ведомства, правоохранителям поступило заявление от 35-летнего горожанина о том, что неизвестный неправомерно завладел автомобилем Mazda Demio, принадлежащим его жене.

Полицейские установили, что заявителю позвонил знакомый и попросил довезти одного мужчину до соседнего города за деньги. Однако на выезде из Барнаула пассажир передумал ехать и потребовал везти его обратно, угрожая водителю, а затем и вовсе применил силу.

"Когда, по требованию попутчика, они вернулись в краевую столицу, мужчина достал из бардачка документы на транспортное средство и потребовал, чтобы заявитель пересел на пассажирское сиденье. Испугавшись угроз, автомобилист решил выполнить требование, а затем при удобном моменте покинул машину, чтобы позвонить супруге и сообщить в полицию", – говорится в сообщении.

В кратчайшие сроки подозреваемого задержали. Им оказался 26-летний житель села Кытманово, ранее судимый за незаконную рубку деревьев. Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение транспортным средством, совершённое с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья".