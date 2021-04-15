Депутаты сняли с повестки вопрос об отставке мэра Бийска

15 апреля стартовала сессия Бийской городской Думы. Как сообщает "Бийский рабочий", одним из вопросов повестки было досрочное прекращение главой города своих обязанностей, однако его сняли с обсуждения в связи изменением решения Александра Студеникина.

На момент составления повестки мэр города озвучил решение об уходе с поста, с чем и было связано включение этого вопроса в список.

Напомним, Студеникин написал заявление об отставке, после того как депутаты городской думы неудовлетворительно оценили его работу за 2020 год.

В частности, в вину городским властям поставили срыв мероприятий по ремонту дворов, благоустройству зелёных зон у ТРЦ "Ривьера" и на Льнокомбинате.

Кроме того, народные избранники негативно оценили организацию деятельности по уборке снега. По словам руководителя фракции "Единой России" в местном парламенте Константина Белого, "снег не вывозился, что привело к срыву работы городского общественного транспорта".

2 апреля Студеникин отозвал заявление. Мэр принёс извинения губернатору Алтайского края Виктору Томенко за "поспешность" решения об отставке и заявил, что продолжит работу.

Председатель городской думы Бийска Сергей Ларейкин рассказал журналистам, что заявление об отставке с депутатами не оговаривалось и стало для них полной неожиданностью. Впрочем, изменения этого решения они тоже не ждали.