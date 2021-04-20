Автомобиль ЧОПа врезался в забор в Барнауле

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей произошло в Барнауле утром 20 апреля. Об этом сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте".

Авария произошла на пересечении улиц 80-й Гвардейской Дивизии и Горно-Алтайской.

По словам очевидцев, автомобиль Nissan Terrano с опознавательными знаками охранного предприятия "Сотня" столкнулся с Hyundai Creta. После столкновения автомобиль чоповцев отлетел на тротуар и врезался в забор.

О пострадавших не сообщается.

Напомним, 19 апреля в Барнауле иномарка врезалась в столб на пересечении улиц Балтийской и Сиреневой. Согласно записям с видеокамер, перед столкновением водитель потерял управление, и транспортное средство занесло.