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"ОВД-Инфо": Барнаул занял 4-е место в России по числу задержанных на незаконных митингах

, ИА "Амител"
Краевая столица уступила только Санкт-Петербургу, Казани и Уфе
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

58 человек задержали во время несанкционированного митинга в Барнауле 21 апреля. Такие данные приводит портал "ОВД-Инфо". По числу задержанных столица Алтайского края уступила только Санкт-Петербургу (808 человек), Уфе (119) и Казани (68). В Москве, по данным портала, задержали 30 человек.

В ГУ МВД по Алтайскому краю amic.ru отказались комментировать информацию о числе задержанных в Барнауле. Ранее РИА Новости сообщило о 35 задержанных, включая шестерых детей.

Напомним, несанкционированные митинги прошли по всей стране 21 апреля. На площадь Советов в Барнауле вышли, по предварительным данным, около 150 человек. В полиции отмечают, что акция прошла мирно, без столкновений.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

22.04.2021 17:24
- гость -

Правильно будет "по числу незаконных задержаний на митингах". Хоть здесь не отстаём

22.04.2021 17:34
гость

больше всего убивает слово незаконный митинг. почему он не законный?
кто ни будь видит там людей с оружием(кроме полицаев конечно)?
потому что власти не согласовали? так нет такого в законе, есть уведомительный характер
а что ст. 31 Конституции уже не работает? почему ФЗ-54 отменяет статью конституции?
тогда где ст. 55 Конституции в действии?
Статья 55

1. Перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав и свобод не должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина.
2. В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина.
3. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

ЛЮДИ ВЫШЛИ ВЫССКАЗАТЬ СВОЮ ПОЗИЦИЮ, НИ КТО НЕ ПРИЗЫВАЛ УБИВАТЬ, НАСИЛОВАТЬ ИЛИ СВЕРГАТЬ ДЕЙСТВУЮЩУЮ ВЛАСТЬ. ЛЮДИ ПРОСТО МИРНО ВЫРАЖАЮТ СВОЙ ПРОТЕСТ. В ЧЕМ ПРОБЛЕММА?

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