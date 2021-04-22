"ОВД-Инфо": Барнаул занял 4-е место в России по числу задержанных на незаконных митингах

58 человек задержали во время несанкционированного митинга в Барнауле 21 апреля. Такие данные приводит портал "ОВД-Инфо". По числу задержанных столица Алтайского края уступила только Санкт-Петербургу (808 человек), Уфе (119) и Казани (68). В Москве, по данным портала, задержали 30 человек.
В ГУ МВД по Алтайскому краю amic.ru отказались комментировать информацию о числе задержанных в Барнауле. Ранее РИА Новости сообщило о 35 задержанных, включая шестерых детей.
Напомним, несанкционированные митинги прошли по всей стране 21 апреля. На площадь Советов в Барнауле вышли, по предварительным данным, около 150 человек. В полиции отмечают, что акция прошла мирно, без столкновений.
Комментарии
Правильно будет "по числу незаконных задержаний на митингах". Хоть здесь не отстаём
больше всего убивает слово незаконный митинг. почему он не законный?
кто ни будь видит там людей с оружием(кроме полицаев конечно)?
потому что власти не согласовали? так нет такого в законе, есть уведомительный характер
а что ст. 31 Конституции уже не работает? почему ФЗ-54 отменяет статью конституции?
тогда где ст. 55 Конституции в действии?
Статья 55
1. Перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав и свобод не должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина.
2. В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина.
3. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
ЛЮДИ ВЫШЛИ ВЫССКАЗАТЬ СВОЮ ПОЗИЦИЮ, НИ КТО НЕ ПРИЗЫВАЛ УБИВАТЬ, НАСИЛОВАТЬ ИЛИ СВЕРГАТЬ ДЕЙСТВУЮЩУЮ ВЛАСТЬ. ЛЮДИ ПРОСТО МИРНО ВЫРАЖАЮТ СВОЙ ПРОТЕСТ. В ЧЕМ ПРОБЛЕММА?