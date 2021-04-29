Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 29 апреля отчитался о работе регионального правительства перед депутатами Заксобрания на сессии АКЗС. В выступлении губернатора, которое длилось 1 час 20 минут, нашлось место не только подведению итогов, но и оценке перспектив региона на фоне последствий коронавируса. Amic.ru собрал ключевые моменты из выступления Виктора Томенко.

Набирали обороты, но случился ковид

Губернатор подчеркнул, что в прошлом году планы региону спутал ковид: до пандемии у края была положительная динамика по ключевым экономическим показателям.

"К началу 2020 года в крае наметился хороший задел для дальнейшего поступательного развития. На его основе и были подготовлены планы действий. При этом по итогам первого квартала была зафиксирована положительная динамика по всем направлениям работы", – отметил Томенко.

Он напомнил, с какими результатами край входил в 2020 год. "По итогам 2019 года экономика региона приросла на 5,5% к уровню 2017 года. Практически на треть увеличились инвестиции в основной капитал, на 23% – номинальная зарплата. На 24% выросли доходы консолидированного бюджета Алтайского края", – сообщил глава региона.

А вот выйти из пандемии без потерь не получилось. Из-за ковида просел общепит (на 21,2%) и розничная торговля (на 8%). Помимо этого, сократился объём валового регионального продукта (ВРП) – до 97,5%. Кроме того, пострадал и до сих пор успешный аграрно-промышленный комплекс. Показатель составил всего лишь 96,3% от уровня 2019 года.

Медицина

Вместе с тем потери край нёс не только в экономике. Естественная убыль населения за 2020 год увеличилась в 1,6 раза. Виктор Томенко, кстати, отдельно поблагодарил алтайских медиков за работу в период пандемии.

Губернатор отметил, что, несмотря на сложности, вызванные ковидом, удалось улучшить материально-техническую базу учреждений. "В регионе был завершён ремонт всех детских поликлиник, а медикам удалось сохранить тенденцию снижения младенческой смертности", – сообщил руководитель региона.

По его словам, здравоохранение развивается и в отдалённых точках. Так, за 2020 год построили 16 ФАПов. Кроме того, в 2020 году в регионе открыли первичный сосудистый центр, Центр амбулаторной онкологической помощи, Центр ядерной медицины, сказал губернатор.

Образование

Улучшения коснулись и сферы образования. Прирост зарплаты педагогов за 2020 год, по словам Томенко, в среднем составил 15%. В 2020 году запущена программа "Земский учитель". Открыт ряд центров допобразования, пояснил губернатор.

В Алтайском крае, судя по отчёту главы региона, в 2020 году для школьников создали дополнительно 3680 мест, для дошкольников – 1660 мест. Все ученики начальной школы были обеспечены бесплатным горячим питанием. Дополнительно закуплено 103 школьных автобуса, отчитался перед депутатами губернатор.

ЖКХ

Отдельно глава регионального кабмина остановился на сфере ЖКХ. Многие объекты в Алтайском крае имеют высокий износ – более 65%. Проблема копилась не один десяток лет и требует значительных вложений, констатировал Томенко. В 2020 году, по его словам, улучшена надёжность теплоснабжения для 300 тысяч жителей в 32 населённых пунктах.

"Знаковым событием прошлого года стало подписание с ПАО "Газпром" программы газификации края на следующую пятилетку", – рассказал губернатор.

Бизнес

По мнению руководителя региона, несмотря на пандемию, малый и средний бизнес Алтайского края в 2020 году выстоял. Во многом благодаря господдержке, уверен Томенко.

"Малыми и средними предприятиями создано более 600 рабочих мест. 200 предпринимателей воспользовались субсидиями на покупку современного оборудования – на сумму более 300 млн рублей. При поддержке государства вырос экспорт алтайской продукции: 100 компаний заключили контракты на сумму более 8,5 млрд рублей", – пояснил губернатор.

Туризм

Это отрасль в 2020 году из-за пандемии стал одной из самых пострадавших в крае. Однако при первой возможности работу туробъектов возобновляли, напомнил Виктор Томенко.

"Наша совместная работа по поддержке отрасли, информированию о туристическом потенциале края дала результат. В 2020 году Алтайский край вошёл в число 10 якорных туристических регионов, определённых Федеральным агентством по туризму для популяризации отдыха в России. Также мы сохранили шестое место в национальном туристическом рейтинге", – рассказал глава алтайского кабмина.

Спорт

Как ни странно, ковид не ударил по спортивной отрасли. Несмотря на пандемию, в 2020 году в Алтайском крае было завершено строительство спорткомплекса в Белокурихе, ремонт стадионов в Славгороде и Заринске, сообщил на отчёте Виктор Томенко. Он добавил, что в прошлом году в Рубцовске открыли круглогодичный ледовый комплекс.

"В 2021 году край принимает масштабные международные соревнования – этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Мы завершили основные работы по проекту развития гребного канала – он вошёл в пятёрку лучших в мире. По сравнению с 2017 годом в крае число занимающихся спортом выросло в 1,3 раза (с 38% до 49%)", – пояснил губернатор.

Дороги

Никак не сказался ковид и на дорожной отрасли. Наоборот, суммы, выделенные на отрасль, выросли. Так, сумма дорожного фонда в Алтайском крае в 2020 году составила 13,3 млрд рублей (+7% к 2019 году), отметил в докладе Томенко. На эти средства к нормативу привели почти 900 км автодорог и 17 мостов.

"Важным событием стала передача, на семь лет раньше планируемого срока, в федеральную собственность автодороги от Барнаула до границы с Республикой Казахстан. Сокращается смертность в результате ДТП: в прошлом году этот показатель снизился на 10,2%. Продолжено сотрудничество с РЖД – парк вагонов обновлён на 45%. Продолжает расширяться география субсидируемых из краевого бюджета авиаперелётов: в 2017 году было только одно направление (Томск), сейчас их шесть", – сообщил глава региона.

Задел на будущее

Губернатор коротко назвал и основные решения, которые помогут региону. В частности, с 1 января 2021 года на 15% будут увеличены зарплаты муниципальных служащих. Ещё одной мерой поддержки станет увеличение матпомощи с 20 до 50 тысяч рублей на подключение домов к природному газу. Речь идёт о малообеспеченных жителях. "Поручаю правительству и органам исполнительной власти ускорить работу в этом направлении и учесть в расходах бюджета на 2022 год".

Также губернатор обратил внимание и на проблему транспортной доступности сельских населённых пунктов. Для её решения муниципалитетам выделят 300 млн рублей на приобретение автобусов.

Завершая отчёт, Виктор Томенко отметил, что краевые власти продолжают работать над решением проблем как на местном уровне, так и с привлечением помощи федерального правительства. Так, губернатор напомнил о визите премьера Михаила Мишустина и озвученных просьбах.

"Мы говорили о необходимости реконструкции и расширения Чуйского тракта, взлётно-посадочной полосы – надо ремонтировать, подходит время уже, не надо затягивать этот вопрос, строительство хирургического корпуса для нашего онкодиспансера, строительство школ и защитных сооружений. Даны поручения, работа начата с обеих сторон", – отметил Томенко.

Кроме того, планы краевого правительства будут скорректированы с учётом недавнего послания президента. Речь идёт о поддержке семей с детьми, бизнеса, а также по развитию системы здравоохранения, образования, обеспечению экономического подъема и стабильности.

"Я уже поручил по итогам послания начать подробную, глубокую проработку с федеральными министерствами по всем объявленным инициативам, тем более по тем, где у края есть совершенно реальные перспективы получить хороший и большой объём и поддержки, и финансирования", – резюмировал губернатор.

Народные избранники, несмотря на ряд замечаний, прозвучавших в выступлениях лидеров фракций, оценили работу главы региона положительно. В итоге 47 депутатов АКЗС поддержали отчёт губернатора Виктора Томенко о деятельности правительства. 10 парламентариев проголосовали против, один воздержался и ещё один депутат не проголосовал.

О том, что говорят лидеры парламентских фракций о работе губернатора и правительства за 2020 год, читайте в следующем материале amic.ru.