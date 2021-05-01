Где посмотреть трансляцию пасхального богослужения в Барнауле

2 мая прямую трансляцию пасхального богослужения из церкви святителя Димитрия Ростовского будет вести телеканал "Катунь 24". Трансляция начнется за несколько минут до полуночи и продлится до двух часов ночи (по местному времени). Ее можно будет посмотреть и на сайте amic.ru.
Пасхальная служба будет доступна для просмотра жителям края и по телевидению. Специально для этого федеральный телеканал ОТР предоставил дополнительное временное "окно" для эфира.
В Алтайской митрополии отметили, что трансляция богослужения проводится уже 12-й год подряд.
Напомним, лично присутствовать на пасхальных службах могут все, кроме жителей края старше 65 лет. Ограничение наложено алтайским управление Роспотребнадзора в связи с угрозой распространения коронавируса.
Специально для верующих в Барнауле ночью запустят общественный транспорт. Он будет курсировать с 2:00 до 4:00. Расписание и маршруты можно посмотреть по ссылке.
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