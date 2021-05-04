В Барнауле модернизируют ярмарку на Мало-Тобольской

Фото: instagram.com/kulagina_maria_official
В Барнауле решили трансформировать ярмарку в пешеходной зоне улицы Мало-Тобольской "в нечто более стильное", заявила замглавы города по экономической политике Мария Кулагина в Instagram.
По её словам, на изменение подтолкнул Калининградский фестиваль Street Food. В результате полиэтиленовые торговые палатки заменят на деревянные экодомики, также на участке будущей ярмарки запроектировали большой экран, музыку и сцену.
Дату проведения мероприятия назначили на 20-23 мая. В эти дни в краевой столице как раз проведут этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Ожидается, что во время соревнований регион посетят порядка 20 тысяч человек из 50 стран мира.
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