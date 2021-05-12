В школах и детсадах Алтайского края усилят меры безопасности

В детсадах, школах и учреждениях дополнительного и среднего профессионального образования Алтайского края усилят меры безопасности, сообщает пресс-служба регионального Минобра.
В ведомстве уже подписали приказ о проведении дополнительного инструктажа и контрольных мероприятий в каждой образовательной организации. Более подробно эти вопросы разберут 12 мая на очередном селекторном совещании.
Муниципальным образовательным организациям порекомендуют провести похожие мероприятия, а также родительские собрания, чтобы "обсудить ситуацию, связанную с экстремистским поведением в молодёжной среде".
По словам главы краевого Минобра Максима Костенко, сейчас у всех образовательных организаций региона есть паспорта безопасности. И в ведомстве как раз решают вопросы, связанные с выполнением этих паспортов и созданием инфраструктуры.
Напомним, утром 11 мая вооружённый молодой человек пришёл школу № 175 Казани и открыл стрельбу. В результате инцидента погибли 11 человек, в том числе девять детей.
Комментарии
а за счет кого усилят? не... не за счет специалистов а все теми же учителями и воспитателями, норм
Сделают ещё одно усиление без полезное, вы решили выдать вахтерам автоматы и бронижилеты с касками что бы вазтер если что смог дать отпор в подобной ситуации, в прошлый раз уже было усиление но без результатно, только бюрократические проблемы создали в том что только чоп может работать и при этом оплата за услуги чопа выросла в 2 раза. В нашей стране бесполезно усиливать меры безопасности пока есть малая часть бюрократии и формальностей. ИМХО
Почему у нас вокруг школ и детских садов воздвигли высоченные заборы? Я считаю, что для учеников и взрослых желательно иметь возможность молниеносно покинуть территорию школы в случае ЧС. Да и техника чтобы могла моментально в любое место подъехать. А с такими заборами придётся ещё вдоль забора до калитки бежать. Потому что ни ребёнку, ни взрослому в случае чрезвычайной ситуации их не перепрыгнуть...
Усилят, это как? ОМОН по периметру поставят? Есть внутри и снаружи школы видеонаблюдение, вахтер тоже всегда на месте и сильно нас это спасет, если очередному психу захочется пострелять по детям?