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Журналисты Baza восстановили хронологию массового убийства в казанской школе

, ИА "Амител"
На встречу убийце вышел один из учителей, а вахтерша, услышав выстрелы, спряталась под столом
Фото: ТАСС

Фото: ТАСС

19-летний Ильназ Галявиев начала стрелять по казанской школе № 175 пока еще находился на улице. Восстановленную хронологию событий опубликовал Telegram-канал Baza.

Согласно их информации, из-за выстрелов с улицы дети изначально подумали, что на улице что-то взорвалось. На звуки вышел учитель Мулланур Мустафин, который попал под огонь бывшего ученика школы. Вахтерша успела спрятаться под столом, а потому нападавший прошел мимо неё.

После этого Галявиев прошел на первый этаж и открыл стрельбу. Руководители образовательного учреждения в этот момент оповещали учителей через школьный чат и призывали их закрыться в классе вместе с учениками. Вторым человеком, попавшим под огонь Галявиева, оказалась учительница начальных классов Венера Айзатова, у которой в тот момент не было урока.

После этого Галявиев начал ходит по школе и пришел к кабинету 8 "А" класса, дверь которого оказалась открытой. Там стрелок убил учительницу английского языка Эльвиру Игнатьеву и открыл огонь по школьникам. После он вышел из здания и сдался оперативникам.

Первый звонок в экстренные службы поступил еще в 9:18, а полиция прибыла к месту через несколько минут. Baza отмечает, что шедшего по улице парня видели несколько человек, однако никто из них не обратился в полицию.

Напомним, что о массовом убийстве в школе № 175 в Казани стало известно 11 мая. По информации МВД, в школе сначала прогремел взрыв, после чего началась стрельба. Нападавший был один – он прошёл с автоматическим оружием через главный вход здания и открыл стрельбу.

Позднее стало известно, что причиной вооружённого нападения на школу в Казани могла стать месть. Ранее Ильназ Галявиев учился в этой школе.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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