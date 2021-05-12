Жители Алтая несут цветы и свечи к баннеру в память погибших в Казани

Фото: altai-republic.ru
В Горно-Алтайске поставили баннер с надписью "Скорбим", чтобы местные жители могли прийти к нему и почтить память детей и педагогов, погибших при нападении на школу в Казани. Об этом сообщает пресс-служба региональных властей.
Горожане приносят в это место свечи и цветы. Почтили память жертв трагедии и представители правительства Республики Алтай, в том числе и глава региона Олег Хорохордин. Они возложили цветы к импровизированному мемориалу.
Ранее Олег Хорохордин выразил соболезнования президенту Татарстана Рустаму Минниханову.
Напомним, десятки студентов алтайских вузов 12 мая почтили память погибших. Возле Мемориала Славы на площади Победы учащиеся принесли игрушки и возложили цветы.
Напомним, 11 мая парень зашёл с оружием в казанскую школу, которую окончил несколько лет назад и начал стрелять во всех, кто ему попадался (предполагаемая хронология событий здесь). В результате девять человек (в том числе семь детей) погибли, 23 получили ранения, из них двое находятся в критическом состоянии. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".
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