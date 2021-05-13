250 сёл в Алтайском крае живут без мобильной связи

В Алтайском крае на сегодняшний день без сотовой связи живут жители 250 малых сёл. Об этом рассказал министр цифрового развития края Евгений Зрюмов.
В ходе пресс-конференции, которая состоялась 12 мая, он отметил, что 98% жителей региона имеют связь, а 85% – мобильный интернет.
Сейчас региональные власти пытаются договориться с мобильными операторами о том, чтобы связь была у всех. По словам министра, в 2021 году "Билайн" выделит региону около 1,2 млрд рублей на ремонт и строительство малых станций.
Зрюмов также отметил, что вопрос об обеспечении людей связью остаётся на контроле губернатора Алтайского края.
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