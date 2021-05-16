200 сельчан пытались отбить у полиции пьяного водителя в Дагестане

Около 200 жителей дагестанского села Ансалта (Ботлихский район) предприняли попытку не позволить полиции доставить в отделение пьяного водителя, который незадолго до этого сбил сотрудника ДПС. Запись инцидента опубликовали на странице МВД по Дагестану в Instagram.
"34-летний житель селения Ансалта Ботлихского района, ранее неоднократно судим, более 30 раз привлекался к административной ответственности, кроме того, уже лишен прав на управление авто в нетрезвом виде, — рассказали в ведомстве. — И всё бы ничего, совершил — ответит. Но вопрос в другом! 200 жителей села вышли в защиту нарушителя, требовали его отпустить. Устроили потасовку, разбили камнем стекло патрульной машины".
Давление на правоохранителей не помогло – против нарушителя составили протокол. Оставшись без поддержки со стороны многочисленных односельчан, он признал вину в нетрезвой езде, отказе подчиниться законному требованию остановить транспортное средство и наезде на сотрудника ГИБДД. Говорит, что в содеянном раскаивается.
Видимо, на этот раз отделаться "административкой" уже не получится. В частности, наезд на полицейского, может расцениваться как применение насилия против представителя власти (ст. 318 УК) или как посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК).
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