Пенсионерке случайно ввели две дозы вакцины от ковида вместо одной

80-летняя пенсионерка по ошибке получила сразу две дозы вакцины Pfizer в японском городе Тоёхаси, сообщает ТАСС.
К счастью, заражения не произошло. Однако врачи продолжают наблюдать за состоянием пожилой женщины.
Ошибку объясняют невнимательностью врача, который не проверил документы пациентки. Он не знал, что перед ним ей поставил прививку другой медицинский работник.
Напомним, в конце марта жительница Барнаула заявила, что её мужу по ошибке поставили прививку от коронавируса, хотя он планировал вакцинироваться от гепатита и дифтерии. В подтверждение своих слова она опубликовала фото направления на прививку и свидетельство о самой прививке.
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