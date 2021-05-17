Доктор Мясников назвал смертельно опасный продукт для детей

Косточки персика и абрикоса могут быть смертельно опасными для детей. Это связано с тем, что в них содержится легкоподвижная ядовитая жидкость – синильная кислота, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. Его слова приводит РИА Новости.
"В детстве сами камнем эти косточки долбили, ели. Синильная кислота может вызвать отравление вплоть до смерти. Ежегодно умирают дети, которые едят эти ядрышки, именно от отравления синильной кислотой летом", – сказал Мясников в эфире канала "Россия 1".
Ранее доктор Мясников назвал бобовые идеальным продуктом питания. По его словам, в них нет никакого вреда, кроме метеоризма. Зато продукт крайне полезен, поскольку богат клетчаткой, белком, витаминами, а также калием и селеном.
Комментарии
Косточки персика...В детстве сами камнем эти косточки долбили, ели.
интересно, как-бы дохтур на практике сам пробывал камнем раздолбить косточку персика...
не помню, чтобы кто-то ел ядра от персиков
про синильную кислоту в абрикосах слышал, причем от абрикосов ядра продаются даже на рынках
всегда варили варенье абрикосовое с косточками все живы, мясников задолбал ей богу уже
Абрикосовые ядра не дают детям младше пяти лет.
А тем, кто старше в день можно съедать только несколько ядрышек, и не каждый день. Тогда и вреда от них не будет.
А польза от абрикосовых ядер есть, в них содержится редкий витамин В17.
Абрикосовые ядра не дают детям младше пяти лет.
я так понимаю компот из сухофруктов детям младше пяти лет противопоказан ...
Согласно рекомендациям Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов (European Food Safety Authority) употребление до 3 семян небольших абрикосовых косточек или 1 большой является безопасным, в то время как 1 маленькое ядро может быть токсичным для ребенка в возрасте до 5 лет.
Несмотря на многие исследования, в которых изучаются противораковые свойства абрикосовых косточек, на сегодня Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (Food and Drug Administration — FDA), США, считает небезопасным использование абрикосовых косточек для лечения онкологических и других заболеваний. Тем не менее, у лиц, употребляющих абрикосовые косточки в большом количестве или пищевую добавку, содержащую амигдалин, отмечаются улучшение процессов детоксикации организма, общего состояния здоровья и даже положительное влияние на продолжительность жизни.