Турция отменила жёсткий локдаун

17 мая в Турции закончился локдаун, который вводили из-за пандемии коронавируса, пишет РИА Новости.
До 1 июня в стране сохраняется комендантский час. В будние дни он действует с 21:00 до 05:00, а в выходные вводится круглосуточно. Перемещаться между городами можно только во время, когда комендантский час не действует. При этом пожилым людям, не прошедшим вакцинацию, можно выходить на улицу только с 10:00 до 14:00 с понедельника по пятницу. Кроме того, заведения общепита будут работать только навынос и по доставке.
Ограничения не распространяются на туристов. А вот иностранцы с видом на жительство соблюдать требования обязаны.
Напомним, жёсткий карантин начал действовать в Турции с 29 апреля. В этот период передвигаться между городами можно было только по разрешению. Также в стране закрыли офисы и отели, а работать не прекращали только неотложные службы и производства. С 7 мая локдаун ужесточили, введя новые ограничения на торговлю. Также отметим, что с 15 апреля по 1 июня Россия приостановила полёты в Турцию из-за неблагополучной эпидобстановки в этой стране.
По данным университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Турции выявили более 5,1 млн случаев COVID-19 и 44,7 тыс. смертей.
Комментарии
Скорее в Турцию
Отлично
17.05.2021 14:24
- гость -
Скорее в Турцию
Остается в силе только требование заполнить специальную форму (независимо от того, как турист планирует въезжать в Турцию – самолетом, по морю или по суше). Ее нужно заполнить не ранее чем за 72 часа до вылета. В форме, в том числе, необходимо указать свои паспортные данные, актуальный телефон, рейс и место проживания в Турции.
Пассажиры должны распечатать заполненную анкету или загрузить на устройство (телефон). Ее предъявляют работнику авиакомпании в аэропорту вылета. Без анкеты в посадке на борт самолета будет отказано. Заполненную форму также проверяют на границе по прибытии в Турцию.
На основании такой формы автоматически генерируется специальный персональный код, позволяющий Министерству здравоохранения Турции отслеживать перемещения людей, которые могут быть инфицированы. С помощью кода МЗ Турции сможет связаться с туристом в случае любого его контакта с пациентом, инфицированным COVID-19. Поэтому при заполнении формы важно указывать актуальный номер мобильного телефона.
Код также нужно предъявлять в гостиницах, местах общественного питания, торговых центрах и транспорте. Знаете почему? Потому что вы можете оказаться в одной очереди с зараженным, как потом выяснится, человеком.
Пока не до конца понятны последствия такой неприятности. То ли туристов будут вызывать для прохождения дополнительного тестирования, то ли отправлять на самоизоляцию. Нужен ли при этом страховой полис от коронавируса или изоляция в случае чего будет осуществляться за счет принимающей стороны, не знают толком даже операторы.