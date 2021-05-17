В Барнауле откроют онлайн-приемную ГИТИСа

В Алтайском крае пройдёт предварительное онлайн-прослушивание для поступления в Российский институт театрального искусства – ГИТИС. Об этом рассказали в пресс-службе ПАО "МТС". По итогам прослушивания самые достойные школьники будут рекомендованы для поступления в институт.
Проект реализуется под эгидой творческо-благотворительного проекта МТС "Поколение М". Предварительные онлайн-прослушивания на актёрский факультет ГИТИСа будут проходить 26 мая с 12:00 до 19:00 часов. Приглашаются школьники, которые готовятся к поступлению в театральный вуз. Оценивать выступление будут мастера ГИТИСа: кинорежиссёр, сценарист Наталья Назарова и актёр театра и кино Геннадий Назаров.
Чтобы принять участие, нужно пройти регистрацию по ссылке и подготовить обязательную программу – стихотворение, басню, отрывок из прозы. Участие в проекте бесплатное, количество участников ограничено. На выступление каждого абитуриента выделяется около 10 минут. Во время прослушивания необходимо убедиться в надёжности интернет-соединения.
"В Алтайском крае много талантливых ребят, которыми мы гордимся. Каждый новый конкурс в рамках "Поколения М" позволяет найти и поддержать способных детей, которые интересуются творчеством. Надеемся, что предстоящие прослушивания помогут сбыться мечтам других юных и талантливых ребят из региона", – комментирует директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.
Кроме того, перед началом прослушивания с 10:00 до 11:00 часов Наталья и Геннадий Назаровы проведут онлайн-консультацию. Она ориентирована на ребят в возрасте от 15 лет, которые занимаются в театральных школах, кружках и студиях – всех, кто хотел бы усовершенствовать свои навыки актёрского мастерства, а также на абитуриентов, принимающих участие в кастинге.
Отметим, что "Поколение М" – комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнёрстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных ребят. На виртуальной творческой площадке проекта – сайте pokolenie.mts.ru – дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, онлайн-мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звёзд по разным направлениям.
В творческую группу "Поколения М" входит более 200 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи и ГИТИСа, певица Полина Гагарина, модельеры Вячеслав Зайцев и Игорь Гуляев, режиссёры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, студия "Непоседы" и другие. Победители конкурсов "Поколение М" получают широкие возможности: от стажировок на крупнейших киностудиях страны до выхода на большую сцену вместе со звёздами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в ГИТИС.
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