В пригороде Барнаула приступили к выравниванию дорог с грунтовым покрытием

В пригороде Индустриального района Барнаула с 17 мая началось грейдирование дорог с грунтовым покрытием. Работы выполняют сотрудники "Автодорстроя", сообщает пресс-служба мэрии.
"Работы будут проведены в посёлке Пригородном по ул. Берёзовой, в селе Власиха по ул. Лесная Поляна и в микрорайоне Октябрьском", – говорится в сообщении.
При этом отмечается, что в первую очередь выравнивание проведут на наиболее проблемных участках по обращениям местных жителей. В общей же сложности планируется улучшить более 30 тысяч м² дорожного полотна.
Ранее барнаульские дорожники приступили к капитальному ремонту дорог в посёлках Спутник и Авиатор. На работы потратят почти 35 млн рублей.
Комментарии
Вчера вечером ехали по Инженерной в Октябрьском, после работы грейдера - вся дорога испорчена, ехать не возможно. Портят дороги за деньги!!!!
21 век.
Толку от грейдера нет...