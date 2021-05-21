В Алтайском крае отремонтируют почти 50 километров дорог, ведущих к медучреждениям

В Алтайском крае отремонтируют 47 километров дорог, обеспечивающих доступ к медицинским учреждениям. Работы пройдут в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

В Барнауле отремонтируют дорогу по ул. Соловьиной (от ул. Смородиновой до ул. Малиновой), которая ведёт к поликлинике № 14.

В Новоалтайске дорожное покрытие обновят на участке ул. Октябрьской – по пути к школе, поликлинике и больнице.

И, наконец, в Бийске работы проведут на ул. Садовой (от переулка Байкальского до ул. 15-й Гвардейской Дивизии), которая проходит мимо Центральной городской больницы.

Ранее сообщалось, что в пригороде Барнаула дорожники приступили к выравниванию дорог. Грейдирование проводят в посёлке Пригородном, селе Власиха и микрорайоне Октябрьском.