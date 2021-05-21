Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал присвоение Барнаулу звания "Город трудовой доблести". Он поздравил жителей региона и города с этим событием.
"Это решение было принято президентом страны вчера! Все мы ждали его с чувством твёрдой уверенности в том, что краевая столица достойна этого статуса!
В годы Великой Отечественной войны Алтайский край принял более 100 предприятий. Из них 14 эвакуировали в Барнаул. Заводы возвели в кратчайшие сроки, люди работали днём и ночью, чтобы как можно скорее приступить к выпуску продукции. Наши труженики направляли на фронт патроны, двигатели для танков, обмундирование. В освобождённые от врага города и районы – продовольствие, скот, семена и технику.
"Город трудовой доблести" – это наша гордость, это дань подвигу алтайского тыла!" – сказал глава региона.
Он отметил работу активистов и депутатов "Единой России", которые организовали сбор подписей, и заявил, что власти будут добиваться присвоения звания и другим городам края.
Ранее барнаульцев поздравил глава города Вячеслав Франк.
Комментарии
Больше то гордиться нечем, как доблестью 80-ти летней давности. И с какой стати нынешняя власть примазывается к этому?
Вообще то у города есть настоящий ОРДЕН!
https://www.amic.ru/voprosdnya/401897/
побрился, надеюсь так будет всегда. спасибо