Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал присвоение Барнаулу звания "Город трудовой доблести". Он поздравил жителей региона и города с этим событием.

"Это решение было принято президентом страны вчера! Все мы ждали его с чувством твёрдой уверенности в том, что краевая столица достойна этого статуса!



В годы Великой Отечественной войны Алтайский край принял более 100 предприятий. Из них 14 эвакуировали в Барнаул. Заводы возвели в кратчайшие сроки, люди работали днём и ночью, чтобы как можно скорее приступить к выпуску продукции. Наши труженики направляли на фронт патроны, двигатели для танков, обмундирование. В освобождённые от врага города и районы – продовольствие, скот, семена и технику.



"Город трудовой доблести" – это наша гордость, это дань подвигу алтайского тыла!" – сказал глава региона.

Он отметил работу активистов и депутатов "Единой России", которые организовали сбор подписей, и заявил, что власти будут добиваться присвоения звания и другим городам края.

Ранее барнаульцев поздравил глава города Вячеслав Франк.