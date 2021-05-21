На ремонт сельской дороги в Алтайском крае направили 131 миллион рублей

Дорогу Батурово – Киприно – Юдиха в Шелаболихинском районе реконструируют в рамках реализации госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Из федерального и краевого бюджетов на эти цели выделили 131 миллион рублей. Пять процентов этой суммы составило софинансирование акционерного общества.

Общая протяжённость участка составляет более двух километров. Завершить работы планируют до 30 сентября 2021 года.

Чтобы снизить негативное воздействие на жителей домов, в границах реконструируемого участка заменят деревянные окна на пластиковые. Там, где уже стоят такие окна, установят клапаны приточной вентиляции для обеспечения циркуляции воздуха.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае отремонтируют 47 километров дорог, обеспечивающих доступ к медицинским учреждениям. Работы пройдут в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"