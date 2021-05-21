Экс-директор детсада Happy Baby предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве

Бывший директор частного детского сада Happy Baby предстанет перед судом. Её обвиняют в мошенничестве, сообщили в СК.

"По данным следствия, в 2015 году она, не располагая деньгами для выполнения условий долевого финансирования по государственной программе "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае", через знакомого риелтора обратилась к Стелле Штань, являющейся фактическим собственником помещения, которое хотела приобрести обвиняемая", – говорится в сообщении СК.

Женщины изготовили фиктивные документы: договор купли-продажи, в котором стоимость помещения была существенно завышена, и расписку о передаче денежных средств в качестве частичного расчёта по договору. Их они предоставили в Главное управление образования и молодёжной политики Алтайского края, на основании чего получили субсидии в размере 14 миллионов рублей из федерального бюджета.

В дальнейшем денежными средствами воспользовалась Штань, а экс-директор детсада оформила в собственность нежилое помещение площадью 415,6 квадратного метра.

В ходе предварительного следствия экс-директор свою вину признала. Расследование уголовного дела в отношении бывшего представителя губернатора Алтайского края в АКЗС Стеллы Штань продолжается.

Напомним, Штань задержали 31 марта. Ей предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору.