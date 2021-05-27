В Барнауле 300 человек пострадали в ДТП за четыре месяца

За первые четыре месяца 2021 года в Барнауле произошло 255 ДТП с пострадавшими, сообщили amic.ru в отделении пропаганды БДД городской ГИБДД. В них получили травмы 300 человек, пятеро погибли.
Наибольшее количество травмированных и погибших приходится на сбитых пешеходов. Во время 116 наездов медицинская помощь потребовалась 119 пострадавшим, а трое получили смертельные травмы.
Госавтоинспекция обращается к пешеходам и автолюбителям с призывом строго соблюдать ПДД.
"Конечно, водителю автомобиля – источнику повышенной опасности – при движении необходимо строго соблюдать правила дорожного движения, но и пешеходы обязаны выполнять элементарные меры безопасности", – подчеркнули в ведомстве.
Пешеходам следует переходить проезжую часть, только убедившись в отсутствии опасности. Водителям рекомендуют быть особенно бдительными на подходах к пешеходным переходам и рядом с остановками общественного транспорта.
Комментарии
А у соседей проводятся рейды на нераскрашенных авто с видеофиксацией, штрафуют агрессивных и тех кто не включает поворотники. Эффект обалденный! Сложно реализовать подобное??? И почему нет камеры на мосту поворот на Фирсово ?
А что не так я сказал, гражданин модератор? Да, в своем обращении ГИБДД апеллирует к человеческому фактору, демонстрируя свою полную профнепригодность и желание снять с себя ответственность за происходящее на дорогах.