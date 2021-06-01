Возвращались с юбилея: погибшими в жутком ДТП на Алтае оказалась семья тренера

В автомобильной аварии, произошедшей 31 мая в Алтайском крае, погибла семья известного бийского тренера Владимира Каташева. ДТП случилось около 14:00 вблизи села Мартыново, на 110-м километре трассы 01К-05 Мартыново – Ельцовка. Вместе в автомобиле с Владимиром Катышевым находилась его супруга Ирина, сын Виталий (24 года), еще один сын (13 лет) и дочь (15 лет). Авария случилась около 14:00 вблизи села Мартыново на 110-м километре трассы 01К-05 Мартыново – Ельцовка.

Как пишет "Алтайский спорт", все участники ДТП, кроме девочки, погибли. Она находится в городской больнице Бийска. Владимир Каташев с семьёй возвращался домой с юбилея своего отца из города Таштагола Кемеровской области. Самому ему в этом году должно было исполниться 54 года.

Вся жизнь Владимира Каташева, напоминает издание, была посвящена спорту, а именно – единоборствам. Бывший десантник, в молодости занимался боксом, рукопашным боем, каратэ. Уже как тренер добился больших успехов, развивая такие виды спорта, как восточное боевое единоборство (дисциплина сётокан) и каратэ WKF.

Среди его воспитанников – Асия Холякова (призёр первенства России и Европы), мастера спорта Валерия Борисова (победитель чемпионатов России и первенств Европы) и Никита Тимченко (призёр чемпионата и Кубка России), и ещё множество очень хороших спортсменов и достойных в жизни людей.

Прощание с Владимиром Каташевым пройдёт 2 июня с 08:00 в спортклубе "Барс" по адресу: г. Бийск, ул. Льнокомбинат, 22. Похоронят погибших в Таштаголе, на родине Владимира Михайловича.

Напомним, что 31 мая стал аномальным для Алтайского края: на дорогах региона погибли восемь человек. При этом всего за 2020 год в крае в ДТП погибли около 200 человек.