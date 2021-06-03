"Коммунальщик" одержал победу в первом домашнем матче сезона

Барнаульский "Коммунальщик" выиграл первый домашний матч сезона. В среду, 2 июня, в очередном туре женской Суперлиги по хоккею на траве алтайские девушки на своём поле выиграли у волгодонской "Дончанки" со счётом 2:0.

Голы у победительниц забили Юлия Скутель и Тамара Иванова. Барнаульская команда после семи игр набрала 10 очков и занимает третье место в турнирной таблице.

В четверг, 3 июня, "Коммунальщик" и "Дончанка" проведут повторный матч на стадионе "Коммунальщик". Игра начнётся в 19:00.

Напомним, что в нынешнем сезоне в женской Суперлиге участвуют семь команд. "Коммунальщик" начал чемпионат серией из шести игр на выезде.