Момент падения бутылки на ребёнка в Барнауле попал на видео

Видеозапись, на которой запечатлели момент падения наполненной пятилитровой бутылки на ребёнка, опубликовали в группе Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

На кадрах видно, как на бегущего мальчика с огромной скоростью что-то падает. Ребёнок сначала корчится от боли, но потом встаёт и пытается убежать.

Напомним, инцидент произошёл в Барнауле у дома по адресу Взлётная, 3. Пострадавшего госпитализировали в травматологическое отделение Центра охраны материнства и детства.

По информации СМИ, врачи диагностировали у мальчика перелом позвоночника.