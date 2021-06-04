Момент падения бутылки на ребёнка в Барнауле попал на видео

Видеозапись, на которой запечатлели момент падения наполненной пятилитровой бутылки на ребёнка, опубликовали в группе Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".
На кадрах видно, как на бегущего мальчика с огромной скоростью что-то падает. Ребёнок сначала корчится от боли, но потом встаёт и пытается убежать.
Напомним, инцидент произошёл в Барнауле у дома по адресу Взлётная, 3. Пострадавшего госпитализировали в травматологическое отделение Центра охраны материнства и детства.
По информации СМИ, врачи диагностировали у мальчика перелом позвоночника.
Комментарии
Почему полиция не занялась этим случаем?
Что взять с родителей имбицилов? это как надо воспитывать своих деток, что бы они до такого додумались?! не дай Бог с моим ребенком это случилось бы, я бы и деткам этим и их родителям эти "пятилитровки" на башку пожизненно одела бы...
Почему полиция не занялась этим случаем?
Реально не занялась? Проверку наличия признаков состава правонарушения хоть как должны провести, ребенок тяжелые травмы получил
Детям заниматься реально не чем
я бы и деткам этим и их родителям эти "пятилитровки" на башку пожизненно одела бы
Если государство в таких случая устраняется, оно провоцирует людей на самосуд, отодвигая общество в феодализм,
4.06.2021 14:06
гость 22
Пацан был с той же компании. Тоже бутылку бросал.
Как сводки с фронта:
В Барнауле корова подняла ребёнка на рога и бросила на дорогу.
СМИ: у мальчика, на которого упала пятилитровая бутылка в Барнауле, сломан позвоночник.
Травмирование детей на батуте.
Да,похоже с той же компании.
4.06.2021 14:12
- гость -
Ну значит, с пятилитровкой на голове и со сломанным позвоночником.
Есть и хорошие новости:группа из администрации края во главе с губернатором улетела в Питер с целью обсуждения вопроса о дальнейшем повышении благосостояния жителей края.