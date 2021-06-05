Прокуратура ищет виновника нападения коровы на ребенка в Барнауле

Прокуратура Центрального района Барнаула инициировала проверку по факту публикаций СМИ про нападение коровы на ребенка в микрорайоне Затон. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
"В ходе проверки будет дана оценки деятельности органов местного самоуправления по контролю за содержанием животных и мест их выгула, — уточнили правоохранители. — По результатам проверки в случае выявления нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования".
Напомним, корова напала на девочку 2 июня. Животное подняло девочку на рога и бросило на дорогу. Позднее в интернете появилась видеозапись, на которой запечатлели момент случившегося.
Комментарии
В пресс-службу прокуратуры ведь грамотных ледей должны набирать, свысшим филологическим образованием наверное, да? А иначе зачем наних наши налоги тратят? Прокуроры за такое нехилое жалвание могли бы и сами пресс-релизы формулировать. Они же тоже все с высшим образованием?
"Прокуратура ищет виновника"
Это не теленок, а взрослая корова, должна сама отвечать за свои поступки
"должна сама отвечать за свои поступки"
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Да. Незнание законов не освобождает от ответственности. Когда суд над коровой будет? Ждём новости от прокуратуры.
В XXI веке живём: Корова подняла ребёнка на рога...
будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования".
Прокуроршу Центрального района незамедлительно сослать в Горный Алтай, а то там коровы на дорогах реально распоясались, пусть примет весь комплекс мер по борьбе с коровами, раз это ее призвание. И вообще, пора создать спецпрокуратуру по надзору за коровами, кошками, собаками, голубями, воронами и прочими бродящими без присмотра.
Фото коровы развесить по всей округе, внести в базу о розыске.
Видел в Чемале стадо коров, где были выяснения отношений между животными с помощью рогов прямо на на тратуаре. Так мы на другую сторону дороги перешли, не пошли через стадо.
Комары ещё распоясались - пьют кровушку падлы.
5.06.2021 15:31
- гость -
"Прокуратура ищет виновника"
Это не теленок, а взрослая корова, должна сама отвечать за свои поступки
Даже если бы это был теленок, наказали бы не корову, которая его родила, а хозяина постройки, возле которой это произошло.
Конечно нерадивые хозяева не следят за скотом. Девочка чего думала коровы от неё шарахаться будут?
Корова священное животное! В отличие от прокуроров.