Прокуратура ищет виновника нападения коровы на ребенка в Барнауле

Прокуратура Центрального района Барнаула инициировала проверку по факту публикаций СМИ про нападение коровы на ребенка в микрорайоне Затон. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

"В ходе проверки будет дана оценки деятельности органов местного самоуправления по контролю за содержанием животных и мест их выгула, — уточнили правоохранители. — По результатам проверки в случае выявления нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования".

Напомним, корова напала на девочку 2 июня. Животное подняло девочку на рога и бросило на дорогу. Позднее в интернете появилась видеозапись, на которой запечатлели момент случившегося.