Стала известна стоимость вакцины "Спутник V"

Стоимость вакцины от коронавируса "Спутник V" составляет около 900 рублей, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Спутник V" стоит порядка 900 рублей с учётом доставки, всё это оплачивается государством сегодня", – сказал министр в беседе с РИА Новости.

Ранее Михаил Мурашко заявил, что после вакцинации коронавирусом заражаются менее 1% людей. При этом привитым, которые всё-таки заболели, гораздо реже требуется госпитализация. Инфекцию люди переносят чаще всего в лёгкой форме, отметил он.

В конце мая в центре имени Гамалеи рассказали, что уже 10% россиян полностью привиты от коронавируса. При этом Россия не входит в лидеры с точки зрения скорости вакцинации граждан, и динамика довольно низкая по сравнению с другими странами.