Стала известна стоимость вакцины "Спутник V"

Стоимость вакцины от коронавируса "Спутник V" составляет около 900 рублей, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
"Спутник V" стоит порядка 900 рублей с учётом доставки, всё это оплачивается государством сегодня", – сказал министр в беседе с РИА Новости.
Ранее Михаил Мурашко заявил, что после вакцинации коронавирусом заражаются менее 1% людей. При этом привитым, которые всё-таки заболели, гораздо реже требуется госпитализация. Инфекцию люди переносят чаще всего в лёгкой форме, отметил он.
В конце мая в центре имени Гамалеи рассказали, что уже 10% россиян полностью привиты от коронавируса. При этом Россия не входит в лидеры с точки зрения скорости вакцинации граждан, и динамика довольно низкая по сравнению с другими странами.
Комментарии
всё это оплачивается государством сегодня
Может государству это не выгодно
ну не верим мы вам. поэтому мало кто хочет ставить вакцину по которой все результаты засекречены.
7.06.2021 14:35
Fkt
Вы пишете откровенную чушь и бред, притом так, как будто обладаете достоверной информацией. На 7 июня в Алтайском крае привито 261 971 чел. и динамика показывает неуклонный рост привитых. Все результаты испытаний есть в открытом доступе.
7.06.2021 14:57
ыть
Где они есть? И от кого? От заинтересованной стороны? От производителя? Дак они тебе чё угодно напишут лишь бы впарить!
7.06.2021 14:57
ыть, Ай, не берите в голову.Этот деfktивный всегда пишет чушь и бред.
На 7 июня в Алтайском крае привито 261 971 чел. и динамика показывает неуклонный рост привитых.
чуть более 10% за несколько месяцев. рост привитых ,конечно, будет, т.к. каждый привитый - это плюс. Но в целом, видно, что вакцинироваться не хотят.
7.06.2021 15:10
- гость -
Где они есть? И от кого? От заинтересованной стороны? От производителя? Дак они тебе чё угодно напишут лишь бы впарить!
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У нас многие родственники и знакомые привились еще в феврале/марте. Как только появилась эта возможность. Единственный побочный эффект от прививки - рука после второго компонента в месте укола пару дней болела, поэтому две ночи на левом боку спать не получилось.
Вакцина от ковида во много раз дешевле обходиться лечения от ковида.