В Алтайском крае допустили к работе 19 пляжей

С приходом жаркой погоды в Алтайском крае начались проверки готовности пляжей к открытию. По их результатам выдано уже 19 положительных заключений, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

"На сегодняшний день в регионе проведено освидетельствование и допущено к пользованию государственной инспекцией по маломерным судам 19 пляжей, два из них расположены в детских оздоровительных лагерях", – уточнили в ведомстве.

Так, в Барнауле готовы принять посетителей три пляжа. Городской пляж на острове Помазкин пока не входит в их число.

Кроме того, разрешена работа пляжей в Яровом и на озере Колыванском в Змеиногорском районе, а также на "Бирюзовой Катуни" в Алтайском районе.

Всего на территории края планируется организовать 55 пляжей (9 из них – в детских оздоровительных учреждениях).

Напомним, в мае на водоёмах в Алтайском крае погибли двое рыбаков и двое детей, которые остались у воды без присмотра взрослых.