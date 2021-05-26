С начала мая на водоёмах в Алтайском крае погибли четыре человека

Двое рыбаков и двое детей, которые остались у воды без присмотра взрослых, погибли на водоёмах в Алтайском крае с начала мая. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В ведомстве напомнили, что безопасный отдых возможен только на проверенных специалистами Государственной инспекции по маломерным судам пляжах. На сегодняшний день все официальные места для купания в регионе закрыты, но открываться они начнут уже с первых дней июня.

Всего на территории края планируется организовать 55 пляжей (9 из них – в детских оздоровительных учреждениях). Также, по сообщению МЧС, скоро должен открыться и городской пляж Барнаула, однако пока официальной информации об этом пока нет. Это зависит от паводковой ситуации во время второй волны половодья.

Напомним, что вечером 23 мая в селе Новороманово Калманского района двое мальчиков 11-ти и 12-ти лет утонули во время плавания на плоту. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".