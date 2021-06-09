Водитель иномарки сбил десятилетнюю велосипедистку в Новоалтайске

В Новоалтайске 34-летний водитель Toyota Wish сбил ребёнка на пешеходном переходе улицы 40 лет Октября рядом с домом № 1/2. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Алтайского края.
Авария произошла 8 июня около 16:20. По предварительным данным правоохранителей, десятилетняя школьница попыталась проехать на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу.
Девочка получила травмы. Ей оказали медицинскую помощь на месте происшествия. Госпитализация не потребовалась.
Па факту ДТП полицейские проводят проверку. Они выясняют обстоятельства произошедшего.
Напомним, что, согласно правилам дорожного движения, велосипедистам перед пересечением пешеходного перехода следует остановить велосипед, спешиться и, убедившись в безопасности перехода, пройти по зебре пешком, ведя транспортное средство рядом с собой.
Комментарии
"Па факту наезда не малолетнего пешехода полицейские проводят проверку". прекратите бред печатать,верхом на велике она не пешеход,она водитель транспортного средства.нарушивший ПДД и совершивший аварию!
Господа родители каждый день учите детей как переходить дорогу. Только вы виноваты.
давно пора разрешить сбивать хрустиков едущих по ПП на велике. плюс еще и кузовщину с ЛКП на машине чтоб восстанавливали в случае повреждения. за день езды по городу столько этих бессмертных баранов насмотришься...
До этого мальчик переходил дорогу по ПП не сидя на велосипеде, и его тоже сбили. Может хватит учить пешеходов переходить дорогу? Пока водители обвиняют всех вокруг, у нас каждый день будут эти нелепые ДТП на дорогах, посмотрите новости за последний месяц по городу, это же страшно, и везде виноваты столбы, дети, кусты все, только не водители
увольте автора статьи нафиг! или пусть пдд почитает.
Жалко, что ребенок , упущение родитлей НО....это НЕ ПЕШЕХОД.
Человек на велосипеде - это ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО пересекающее проезжую часть ПОПЕРЕК по пешпереходу. а данное происшествие - ни что иное как СТОЛКНОВЕНИЕ ДВУХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ. и Нечего разбираться, виновник - водитель велосипедаа. Должен компенсировать повреждения автомобиля двигающегося согласно правилам ПДД.
9.06.2021 09:15
Гость
он не переходил, а перебегал. При чем резко из кустов! \пока родители не научат правильно переходить дорогу своих детей, такие ДТП, к сожалению, продолжаться...
4.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. При переходе дороги вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.
4.6. Выйдя на проезжую часть (трамвайные пути), пешеходы не должны задерживаться или останавливаться, если это не связано с обеспечением безопасности движения. Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на островке безопасности или на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. Продолжать переход можно лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения и с учетом сигнала светофора (регулировщика).