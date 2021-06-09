Водитель иномарки сбил десятилетнюю велосипедистку в Новоалтайске

В Новоалтайске 34-летний водитель Toyota Wish сбил ребёнка на пешеходном переходе улицы 40 лет Октября рядом с домом № 1/2. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Алтайского края.

Авария произошла 8 июня около 16:20. По предварительным данным правоохранителей, десятилетняя школьница попыталась проехать на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу.

Девочка получила травмы. Ей оказали медицинскую помощь на месте происшествия. Госпитализация не потребовалась.

Па факту ДТП полицейские проводят проверку. Они выясняют обстоятельства произошедшего.

Напомним, что, согласно правилам дорожного движения, велосипедистам перед пересечением пешеходного перехода следует остановить велосипед, спешиться и, убедившись в безопасности перехода, пройти по зебре пешком, ведя транспортное средство рядом с собой.