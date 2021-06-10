Барнаульский "Коммунальщик" вновь проиграл на своём стадионе

Барнаульский "Коммунальщик" на своём стадионе и в повторной игре уступил казанскому "Ак Барсу – Динамо". Вторая встреча команд в рамках женской суперлиги по хоккею на траве состоялась 9 июня и завершилась поражением алтайских хоккеисток с результатом 2:5.

Напомним, в первом матче 8 июня "Коммунальщик" проиграл с сухим счётом 0:5. Барнаульский клуб по-прежнему занимает четвёртое место в турнирной таблице. "Ак Барс – Динамо" на третьей строке.

Следующие матчи "Коммунальщик" вновь проведёт на домашнем стадионе. 13 и 14 июня соперником алтайской команды станет сборная Свердловской области.