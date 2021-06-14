В Роспотребнадзоре рассказали, влияет ли вакцинация на репродуктивную функцию

Специалисты Роспотребнадзора рассказали о том, что вакцины от коронавируса никак не влияют на репродуктивную функцию. Об этом сообщает РИА Новости.

"Российские вакцины от коронавируса прошли необходимые испытания по оценке влияния на потомство, прежде всего на лабораторных животных. Негативных последствий не выявлено. Если вы в настоящее время пытаетесь забеременеть, вам не нужно избегать беременности после вакцинации от COVID-19", – сказано в сообщении ведомства.

Специалисты отметили, что доказательств того, что какая-либо вакцина может повлиять на способность иметь детей, у них нет. Кроме того, вакцинироваться в Роспотребнадзоре рекомендуют даже тем, кто переболел.

Ранее стало известно, что в Алтайский край поступили тесты для проверки антител после вакцинации "ЭпиВакКороной". Провериться на антитела жители региона смогут бесплатно.