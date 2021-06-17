Четвёртый регион России ввёл обязательную вакцинацию от ковида

В Сахалинской области объявили о введении обязательной вакцинации для "групп риска", в которые входят сотрудники предприятий многих направлений деятельности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу регионального Роспотребнадзора Ольгу Фунтусову.

В частности, под иммунизацию попадают работники сфер здравоохранения, образования, соцзащиты и соцобслуживания, торговли, общественного питания, ЖКХ и энергетики. Кроме того, решение коснётся сотрудников МФЦ, общественного транспорта, музеев и библиотек, детских игровых комнат и лагерей, театров, кинотеатров, салонов красоты, косметических и спа-салонов, фитнес-клубов, бассейнов и предприятий по оказанию бытовых услуг.

Фунтусова подчеркнула, что такие меры необходимы в связи с ухудшением эпидемической ситуации на Сахалине. Так, свободных коек осталось только 23,2%, в то время как месяцем ранее – 64%, а в списке регионов с высокой заболеваемостью Сахалин взлетел с 82-го до 25-го места по стране.

Таким образом, Сахалинская область стала четвёртым регионом, где ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. Ранее аналогичные меры приняли в Кузбассе, Москве и Московской области.

Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что обязательная вакцинация не нарушает прав граждан, так как "их права не должны идти вразрез с правами других".