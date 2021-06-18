Барнаульский "Коммунальщик" сыграет на выходных со столичным клубом

Барнаульский "Коммунальщик" сыграет на своём стадионе в эти выходные, 19 и 20 июня. В очередном туре женского чемпионата России по хоккею на траве алтайские девушки встретятся со столичным клубом "ЦОП Москомспорта".

Сейчас "Коммунальщик" занимает четвёртое место в турнирной таблице Суперлиги. Московские хоккеистки – на второй строке. 27 и 28 мая в матчах первого тура команды уже дважды встречались в столице.

Тогда первая игра завершилась вничью – 2:2. Однако в серии пенальти точнее оказались москвички. В повторной встрече барнаульские девушки уступили в основное время со счётом 2:3.

Предстоящие поединки пройдут на стадионе "Коммунальщик". Начало игр в 13 часов. Вход свободный.