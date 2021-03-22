В Барнауле расторгли контракт с генподрядчиком ЖК "Парковый"

Гендиректор "Барнаулкапстроя" Сергей Шумов объявил о запуске процедуры одностороннего расторжения договора генподряда с СК "Стройпанорама", задействованного в возведении ЖК "Парковый".

Шумов обвинил строительную компанию в "срыве всех сроков проведения работ". По его словам, "практически решён вопрос с новым подрядчиком, который готов достроить третью блок-секцию".

"Запущена процедура подготовки акта сверки взаиморасчётов и объёмов выполненных работ с СК "Стройпанорама", – цитирует слова Шумова пресс-центр администрации Барнаула. – Как только акт будет готов, новый подрядчик сможет выйти на объект, ориентировочно – в конце марта".

Напомним, что проблемы у "Барнаулкапстроя" начались в 2017 году, когда ему поручили достраивать дома обанкротившегося "Стройгаза".

Весной 2020 года БКС заморозил строительство ЖК "Парковый" (ул. Парковая, 71) и "Клевер-парк" (на ул. Советской Армии, 83 и 83а). А уже в январе компания остановила строительство на всех объектах и распродала перспективные участки.

Дольщики жилого комплекса "Парковый" обратились к губернатору Алтайского краю Виктору Томенко с просьбой спасти "Барнаулкапстрой". Дело в том, что дома возводят по проектному финансированию, то есть средства на стройку выделяет банк, а деньги дольщиков лежат на счетах эскроу. Покупатели говорят, что они не хотят стать первыми в России "обманутыми" дольщиками по проектному финансированию и просят губернатора не допустить банкротства компании.

Виктор Томенко взял ситуацию на личный контроль и обратил особое внимание на необходимость предотвратить любые угрозы банкротства "Барнаулкапстроя". Губернатор подчеркнул, что главная задача – это полное исполнение всех обязательств перед дольщиками ЖК "Парковый".