Момент "попадания молнии" в бийский трамай попал на видео

В интернете появилась запись видеорегистратора с автомобиля, который проезжал рядом с трамваем в Бийске в тот момент, когда в него якобы попала молния. Инцидент случился 19 июня.

Видеозапись, опубликованная в аккаунте @barnaul.insta в Instagram, опровергает изначальную версию случившегося. На кадрах видна серия замыканий случившаяся, вероятно, из-за обрыва высоковольтного контактного провода. Аналогичной версии придерживаются и в мэрии Бийска.

"С 18.33 из-за обрыва контактного провода по Коммунарскому, 18, прекращено движение трамваев в Заречье, — говорится в сообщении на странице городской администрации в социальной сети "ВКонтакте". — В 20.30 движение трамваев в Заречье восстановлено".

Напомним, ранее в социальных сетях опубликовали другой видеоролик. На нем видно, как молния бьет куда-то в Бийске. Пользователи сети тогда предположили, что молния попала именно в трамвай.