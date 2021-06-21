Мэр Барнаула проинспектировал работы на аллее в посёлке Южном

Фото: мэрия Барнаула
Глава Барнаула Вячеслав Франк, глава администрации Центрального района Максим Сабына и депутат АКЗС по округу Альберт Лунев посетили сквер в посёлке Южном от улицы Герцена до улицы Белинского, где ведут работы по благоустройству зелёной зоны. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Стоит отметить, что на эти цели в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда" выделили 99 млн рублей. На её территории построят новые пешеходные и велодорожки, установят лавочки, освещение и малые архитектурные формы.
Также территорию обустроят двумя детскими площадками, девятью игровыми комплексами, тремя спорткомплексами и зоной для проведения культурных мероприятий. А к имеющимся деревьям и кустарникам высадят ещё более 500 саженцев и сделают газоны и клумбы.
"Это одна из самых больших территорий, которую мы благоустраиваем в рамках федеральной программы "Комфортная городская среда". Её протяжённость составляет более 1 км, – отметил Франк. – Когда была презентована концепция аллеи, сложно было визуально представить тот масштаб, который мы видим в ходе её преобразования. Это действительно грандиозный проект".
Он выразил уверенность, что площадка станет центром притяжения для местных жителей, и на ней создадут все условия, чтобы проводить концерты, выставки, творческие и спортивные мероприятия.
Подрядчики приступили к работе в начале мая. За полтора месяца они демонтировали старые дорожки, убрали поросль, а также занялись укладкой поребрика и подготовкой к монтажу наружного освещения. Работы планируют завершить до 1 ноября.
Глава города также особо отметил особую роль жителей микрорайона в принятии решения о благоустройстве площадки.
"Это является ярким примером того, что горожане могут влиять на развитие Барнаула, и вправе сами решать, какие точки притяжения развивать, – констатировал Франк. – Если жителям Южного оказалось нужней благоустройство аллеи, они и проявили максимальную инициативу".
Напомним, в начале июня жители посёлка Южного рассказали редакции amic.ru, что обеспокоены тем, как идёт реконструкция местного сквера. В прошлом году он попал в программу благоустройства, а сейчас там ведутся активные работы, в том числе вырубка деревьев. Горожане боятся, что на месте зелёной зоны появится "плешь".
После этого власти решили, что снесут ещё около 30 аварийных деревьев на территории аллеи от дома № 6 по ул. Герцена до ул. Белинского. Первоначально по проекту было определено 36 аварийных деревьев, которые необходимо спилить. Однако жители посёлка обратились с просьбой дополнительно убрать деревья, относящиеся, по их мнению, к аварийным и старым. Так, 10 июня горожане совместно с властями и экспертами провели обследование зелёных насаждений аллеи.
Комментарии
Когда тендер рег оператора отменить думаете, или ждёте уголовного дела??? Тендер перепровести обязательно!!! Устроили кумовство!
Пусть Франк проинспетирует аллею на Исакова!
Прошло 2 года, плитка пошла волнами. Какой срок гарантии? Почему администрация не проверяет и не предъявляет претензии?
Газон не восстановлен изначально! Почему?
21.06.2021 13:59
Гость
С асфальтом она была намного приятнее!
Не зачастили ли с дорожками? Оно понятно что хочется побольше денег освоить, но всё-таки хотелось бы собственно парковой зеленой зоны чем хитросплетение из узоров асфальтированных дорог. Хотя здесь уже поздно, но другим на заметку.
Так же и в Мизюлинской роще начались аналогичные работы ООО "Армяндорстрой".
21.06.2021 14:13 о чем ты, там нет новых дорожек, практически, даже некоторые старые что от домов шли, не будут делать.
А всего-то надо было траву покосить и старым деревьям обрезку сделать
Асфальт дешевле и практичнее.
По плитке ни на каблуках, ни на роликах, ни с коляской.
Вредительство.
Что, с плитки откаты хорошие?
Кстати, в Европе в ряде стран поверх плитки раскатывают ровный асфальт.
Переболели уже плиточной болезнью.
21.06.2021 14:35
- гость -
А всего-то надо было траву покосить и старым деревьям обрезку сделать
На это 100 млн не спишешь
Асфальт тоже будет. Плитка по бокам или на узких дорожках. если верить старому проекту.
Уважаемый Мэр принимает участие в мероприятиях районного значения. Понятно почему в городе столько не решённых проблем и вопросов. Проще заниматься этим , чем в кабинете думать о том , что уже стало насущным и значимым для города.