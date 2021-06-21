Мэр Барнаула проинспектировал работы на аллее в посёлке Южном

Фото: мэрия Барнаула

Глава Барнаула Вячеслав Франк, глава администрации Центрального района Максим Сабына и депутат АКЗС по округу Альберт Лунев посетили сквер в посёлке Южном от улицы Герцена до улицы Белинского, где ведут работы по благоустройству зелёной зоны. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Стоит отметить, что на эти цели в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда" выделили 99 млн рублей. На её территории построят новые пешеходные и велодорожки, установят лавочки, освещение и малые архитектурные формы.

Также территорию обустроят двумя детскими площадками, девятью игровыми комплексами, тремя спорткомплексами и зоной для проведения культурных мероприятий. А к имеющимся деревьям и кустарникам высадят ещё более 500 саженцев и сделают газоны и клумбы.

"Это одна из самых больших территорий, которую мы благоустраиваем в рамках федеральной программы "Комфортная городская среда". Её протяжённость составляет более 1 км, – отметил Франк. – Когда была презентована концепция аллеи, сложно было визуально представить тот масштаб, который мы видим в ходе её преобразования. Это действительно грандиозный проект".

Он выразил уверенность, что площадка станет центром притяжения для местных жителей, и на ней создадут все условия, чтобы проводить концерты, выставки, творческие и спортивные мероприятия.

Подрядчики приступили к работе в начале мая. За полтора месяца они демонтировали старые дорожки, убрали поросль, а также занялись укладкой поребрика и подготовкой к монтажу наружного освещения. Работы планируют завершить до 1 ноября.

Глава города также особо отметил особую роль жителей микрорайона в принятии решения о благоустройстве площадки.

"Это является ярким примером того, что горожане могут влиять на развитие Барнаула, и вправе сами решать, какие точки притяжения развивать, – констатировал Франк. – Если жителям Южного оказалось нужней благоустройство аллеи, они и проявили максимальную инициативу".

Напомним, в начале июня жители посёлка Южного рассказали редакции amic.ru, что обеспокоены тем, как идёт реконструкция местного сквера. В прошлом году он попал в программу благоустройства, а сейчас там ведутся активные работы, в том числе вырубка деревьев. Горожане боятся, что на месте зелёной зоны появится "плешь".

После этого власти решили, что снесут ещё около 30 аварийных деревьев на территории аллеи от дома № 6 по ул. Герцена до ул. Белинского. Первоначально по проекту было определено 36 аварийных деревьев, которые необходимо спилить. Однако жители посёлка обратились с просьбой дополнительно убрать деревья, относящиеся, по их мнению, к аварийным и старым. Так, 10 июня горожане совместно с властями и экспертами провели обследование зелёных насаждений аллеи.