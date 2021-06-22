В Горном Алтае насмерть разбился мотоциклист без прав

Водитель мотоцикла Racer разбился в Кош-Агачском районе Республики Алтай, сообщает пресс-служба регионального МВД.

По информации полиции, авария произошла 21 июня около 20:00 в урочище Кыскунур.

"32-летний житель села Бельтир, не имевший права управления транспортными средствами <…> не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства", – рассказали в полиции.

От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи. Полиция проводит проверку, выясняются все обстоятельства случившегося.

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