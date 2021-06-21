В Алтайском крае фиксируют "индийские" штаммы коронавируса

В Алтайском крае уже гуляет "индийский" штамм коронавирусной инфекции, который учёные называют наиболее опасным. Об этом сообщают "Вести Алтай" со ссылкой на информацию Роспотребнадзора. Фиксируют также заражения африканским и британским штаммами.

Специалисты отмечают изменение возраста основной массы заболевших, в том числе и тяжёлыми формами. Средняя планка ушла значительно ниже и теперь уже в зоне риска мужчины и женщины в возрасте от 20 до 40 лет.

Региональный Минздрав готовится к новой вспышке. Только за последнюю неделю количество коек в ковидных госпиталях выросло на 600. Увеличивается и число тяжёлых больных – за семь дней их стало больше почти в два раза (270 человек).

Ранее взрывной сценарий вспышки коронавируса в Индии объяснили именно возникновением "индийского" суперштамма VUI B.1.617. Как отмечает молекулярный биолог Александр Кудрявцев, ключевые мутации этого штамма обеспечивают ему более лёгкое проникновение в клетки организма человека, а мутация Е484Q – ускользание от антител.