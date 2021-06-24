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В Барнауле открыли ещё один мобильный комплекс вакцинации

, ИА "Амител"
Это связано с увеличением числа желающих поставить прививку от коронавируса
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Барнауле растёт поток пациентов в кабинеты, где ставят прививки от COVID-19, в связи с чем с 24 июня начал работу ещё один мобильный комплекс вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Мобильный комплекс функционирует на площади Спартака. Он принимает желающих поставить вакцину с 8 до 20 часов.

Кстати, на такой график перевели все прививочные кабинеты. Власти рассчитывают, что так они справятся с удвоившимся потоком пациентов.

Остальные мобильные комплексы пока продолжают работать с 10 до 16 часов. Однако с 1 июня возле торгового центра "Праздничный" (ул. Балтийская, 16) поставить прививку можно будет уже с 8 до 20 часов.

Напомним, 22 июня в Алтайском крае от COVID-19 привились более пяти тысяч человек. Это новый рекорд.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

24.06.2021 09:17
- гость -

И всё из-за добровольно-принудительной вакцинации...

24.06.2021 09:20
- гость -

а почему нельзя на госуслугах записаться на прививку в 9 поликлинику, а во все остальные можно??

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