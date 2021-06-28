Вирусолог рассказал, какое свойство коронавируса вызвало новую вспышку COVID-19

Заболевшие ковидом люди стали выделять больше частиц вируса. Это и стало одной из причин всплеска заболеваемости в России, заявил вирусолог, доктор биологических наук Сергей Нетесов в беседе "Лентой.ру".
"Это означает, что доза выделяемого инфицированными людьми вируса такова, что прошибает уже образовавшейся иммунитет у части населения", — объяснил ученый.
Помимо этого, считает вирусолог, в рекордном всплеске заражений коронавирусом виновны люди, несерьезно относящиеся к мерам защиты, а также слабые темпы вакцинации и появление более заразного индийского штамма COVID-19 на территории страны.
Положить конец рекордному всплеску удастся, если люди начнут активнее прививаться и носить маски, уверен специалист.
Ранее в научно-исследовательском институте "Вектор" заявили, что привиться от коронавируса можно с любым уровне антител.
Комментарии
Ну уж нет. Виноваты тут власти. Провал вакцинации это целиком и полностью заслуга путинского кабинета. Даже сегодня, на роста заболеваемости, власти проводят рок-фестивали, балы. Т.е. никаких выводов не сделано.
если люди начнут активнее прививаться и носить маски, уверен специалист.
Мне вот непонятно откуда они все берутся эти "специалисты"? Если даже производитель масок не не указывает, что они вирус задерживают, то вот откуда они всё это берут и врут, а кто-то ведь на это поведётся и понадеется?
Ну ты ещё , специалист хренов, давай двинь нам ещё как, например, замечательно воду дуршлагом черпать.
28.06.2021 09:00
АБОРИГЕН
Совершенно верно! Это как в "мальчик и волки". Им уже никто не верит.
28.06.2021 09:00
АБОРИГЕН
Нет, виноваты мы все. Почему бы в разгар пандемии не отказаться от посещения концерта, заведения общепита, курорта? Нет, ринулись так, как будто никогда раньше певцов не видели, в ресторанах не обедали и на пляжах не отдыхали!
Ни чего нового...
Продвижение идеи вакцинации исключительно медийными методами. Как учили на курсах менеджмента. Вместо грамотного и вменяемого объяснения, разъяснения. Д и нет его, объяснения этой инфодемии. А русские в целом нация грамотная, тут лозунги говорящих голов мало помогут.
28.06.2021 09:11
Виктор
Потому что "мы все" это сферический конь в вакууме и в реальной жизни это не работает. Как раз это сейчас и продвигает власть. Облажалась и продвигает, другого выхода нет, ведь осенью выборы и признавать свою ответственность за смерти это выстрел себе в ногу. По этому виноваты кто угодно, но не они. Не надо в эту дудку дуть.
28.06.2021 09:26
- гость -
Если бы были грамотные, давно бы уже привились, но увы.
"Ну ни чего страшного
Тау-тау-тау-та"
В стране пожалели денег , чтобы люди сидели дома как в Китае, а у нас одни мероприятия проходят, где люди толпами ходят и заражают.
28.06.2021 09:28
АБОРИГЕН
"Мы все" — это совокупность конкретных людей. Это конкретный Гена не носит маску, считая, что "не мужское это дело". Это конкретная Маша так истосковалась по зрелищам, что не может пропустить концерт, это конкретное семейство Сидоровых ждёт "Ну когда же Тунис откроется-я-я?". И все эти люди — наши сограждане. Среди нас настолько укоренилась привычка свиничить * друг другу, что ни рейдами, ни запретами это быстро не исправить. Запретили в регионе выпускные? — тут же появляется новость "родители и школьники будут проводить выпускные подпольно". А без выпускного никак нельзя? Если не было выпускного с толпой людей, то вроде и не учился в школе совсем?
* под "свиничить" я имею в виду "не корректировать собственный образ жизни, невзирая на пандемию, жить по-прежнему так, как будто сейчас 2019 год, и никакой пандемии нет, и никакая профилактика не нужна"
28.06.2021 10:01
Виктор
Человеческий социум это не муравейник, не термитник и не пчелиный улей. Всех к совести не призовёшь и строем ходить не заставишь. Казалось бы прошел 20 век где мы получили бесценный опыт нацистов и коммуняк которые тоже пытались создать своего некоего идеального человека. Но нет, заблуждения о некой идеализации большинства людей до сих пор живы.
Мы все это совокупность конкретных и РАЗНЫХ людей. Позиция властей тут абсолютно такая же как и с ситуацией на дорогах. Власть ничего не делает чтобы действительно прекратить ежегодную гибель 20000 тыс. собственных граждан, перекладывая ответственность на людей и абсолютно формально ссылаясь на ПДД. А значительная часть населения в силу низкого уровня образования, кругозора и прочее, защищает эти методы и подходы.