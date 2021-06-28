Вирусолог рассказал, какое свойство коронавируса вызвало новую вспышку COVID-19

Заболевшие ковидом люди стали выделять больше частиц вируса. Это и стало одной из причин всплеска заболеваемости в России, заявил вирусолог, доктор биологических наук Сергей Нетесов в беседе "Лентой.ру".

"Это означает, что доза выделяемого инфицированными людьми вируса такова, что прошибает уже образовавшейся иммунитет у части населения", — объяснил ученый.

Помимо этого, считает вирусолог, в рекордном всплеске заражений коронавирусом виновны люди, несерьезно относящиеся к мерам защиты, а также слабые темпы вакцинации и появление более заразного индийского штамма COVID-19 на территории страны.

Положить конец рекордному всплеску удастся, если люди начнут активнее прививаться и носить маски, уверен специалист.

Ранее в научно-исследовательском институте "Вектор" заявили, что привиться от коронавируса можно с любым уровне антител.