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Новости

Семье девочки за тяжелые травмы на батуте в Барнауле предложили 300 тысяч

, ИА "Амител"
Адвокат предпринимательницы утверждает, что это считается "запредельной суммой"
Фото: Barnaul22

Фото: Barnaul22

Семье одной из девочек, пострадавших при ЧП с батутом в Барнауле, предложили 300 тысяч рублей компенсации. Об этом сообщает "Катунь 24" со ссылкой на слова адвоката владелицы аттракциона, на котором ребенок получил травму.

"Мы предлагаем достаточно серьезные деньги по нынешним временам. Практика по всей России по таким делам: 300 тысяч считаются запредельной суммой, — заявил Виктор Чумаков. — Даже при гибели, я приговоры все поднял, 600 тысяч -  это предел".

Ребенок в тяжелом состоянии проходит лечение в краевом центре охраны материнства и детства. Несколько дней дыхание малыша поддерживал аппарат ИВЛ. После этого ему сделали операцию на бедре. Через месяц собираются сделать еще одну. Также у девочки диагностировали черепно-мозговую травму.

Ранее Чумаков утверждал, что на две семьи пострадавших девочек предложили два миллиона рублей.

"С нашей стороны 16 июня было сделано официальное предложение семьям пострадавших детей. В общей сумме на две семьи предложено два миллиона рублей. Там, где девочка пострадала больше, и сумма больше. Второй семье сумма поменьше. В стадии переговоров мы находимся уже неделю. Утром 16 июня я провёл переговоры со своей доверительницей, обсудил с ней финансовые возможности, после чего назвал сумму пострадавшим, выраженную во вполне конкретных суммах. Таким образом, информация, которую сообщила эта мама, не соответствует действительности", – рассказал amic.ru Чумаков.

Дополнено: Виктор Чумаков опроверг информацию "Катунь 24" и сообщил amic.ru, что первое предложение его клиентки остается в силе: семьям девочек в общей сумме выплатят 2 млн рублей. Выплаченные 300 тысяч рулей одной из семей — это только первая часть от обещанного.

Напомним, что 30 мая в Барнауле неподалёку от ТЦ "Район" батут взмыл в воздух. В результате две девочки трёх и четырёх лет, которых отбросило к трамвайным путям, получили тяжёлые травмы.

Следователи возбудили два уголовных дела по факту травмирования детей – по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и по статье "Халатность". При этом подозреваемую по первому делу отправили под домашний арест.

Депутат АКЗС, директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев прокомментировал ЧП на батуте в Барнауле. По его словам, все парковые аттракционы проверяет Ростехнадзор, а об аттракционах-одиночках просто никто не знает, так как сообщать об их установке необязательно – достаточно просто иметь разрешение на установку от владельца участка.

После этого в городе почти не осталось подобных аттракционов – почти все они "сдулись" и сейчас находятся в сложенном состоянии.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

28.06.2021 13:59
Кока-кольщик

Лукавит Виктор Владимирович, ох лукавит...
Мы предлагаем достаточно серьезные деньги по нынешним временам. Практика по всей России по таким делам: 300 тысяч считаются запредельной суммой, — заявил Виктор Чумаков. — Даже при гибели, я приговоры все поднял, 600 тысяч - это предел
Первая же страница в гугле:
9 ДЕКАБРЯ 2015, 16:40
Суд взыскал 700 000 руб. с владельца картинга в пользу пострадавшего при заезде мальчика

Согласно заявлению, бизнесмен предоставлял в прокат гоночные карты, в том числе "Спринт двухместный". Однако, несмотря на то что на машинах нельзя было кататься детям до 12 лет, а также запрещалось водить без обуви, закрывающей лодыжки, летом 2013 года он допустил к заезду по треку истца и его сына. Во время гонки нога ребенка оказалась зажата между днищем гоночного автомобиля и поверхностью дорожки. Врачи квалифицировали травму как вред здоровью средней тяжести.

Ранее суд признал предпринимателя виновным по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и приговорил его к 300 часам обязательных работ. Но от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности он был освобожден.

Рассмотрев материалы гражданского дела, суд удовлетворил гражданский иск и взыскал в пользу мальчика компенсацию морального вреда в размере 700 000 руб.

Это 2015 год, это средний вред здоровью. И даже при таких вводных размер компенсации - 700 000 рублей.

28.06.2021 14:04
Гость

1,7 ляма ушли на гонорар Вове?

28.06.2021 14:07
- гость -

Стоимость лечения. Какой торг.

28.06.2021 14:17
- гость -

Очень странно что компенсация пострадавшим так уменьшилась.Видимо адвокат поначалу не просёк,что 2 лимона предназначены на троих,включая его )) Поэтому он и стал поднимать аналогичные приговоры по всей России ))

28.06.2021 14:21
- гость -

300 тр + стоимость лечения, наверное?

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