Семье девочки за тяжелые травмы на батуте в Барнауле предложили 300 тысяч

Семье одной из девочек, пострадавших при ЧП с батутом в Барнауле, предложили 300 тысяч рублей компенсации. Об этом сообщает "Катунь 24" со ссылкой на слова адвоката владелицы аттракциона, на котором ребенок получил травму.

"Мы предлагаем достаточно серьезные деньги по нынешним временам. Практика по всей России по таким делам: 300 тысяч считаются запредельной суммой, — заявил Виктор Чумаков. — Даже при гибели, я приговоры все поднял, 600 тысяч - это предел".

Ребенок в тяжелом состоянии проходит лечение в краевом центре охраны материнства и детства. Несколько дней дыхание малыша поддерживал аппарат ИВЛ. После этого ему сделали операцию на бедре. Через месяц собираются сделать еще одну. Также у девочки диагностировали черепно-мозговую травму.

Ранее Чумаков утверждал, что на две семьи пострадавших девочек предложили два миллиона рублей.

"С нашей стороны 16 июня было сделано официальное предложение семьям пострадавших детей. В общей сумме на две семьи предложено два миллиона рублей. Там, где девочка пострадала больше, и сумма больше. Второй семье сумма поменьше. В стадии переговоров мы находимся уже неделю. Утром 16 июня я провёл переговоры со своей доверительницей, обсудил с ней финансовые возможности, после чего назвал сумму пострадавшим, выраженную во вполне конкретных суммах. Таким образом, информация, которую сообщила эта мама, не соответствует действительности", – рассказал amic.ru Чумаков.

Дополнено: Виктор Чумаков опроверг информацию "Катунь 24" и сообщил amic.ru, что первое предложение его клиентки остается в силе: семьям девочек в общей сумме выплатят 2 млн рублей. Выплаченные 300 тысяч рулей одной из семей — это только первая часть от обещанного.

Напомним, что 30 мая в Барнауле неподалёку от ТЦ "Район" батут взмыл в воздух. В результате две девочки трёх и четырёх лет, которых отбросило к трамвайным путям, получили тяжёлые травмы.

Следователи возбудили два уголовных дела по факту травмирования детей – по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и по статье "Халатность". При этом подозреваемую по первому делу отправили под домашний арест.

Депутат АКЗС, директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев прокомментировал ЧП на батуте в Барнауле. По его словам, все парковые аттракционы проверяет Ростехнадзор, а об аттракционах-одиночках просто никто не знает, так как сообщать об их установке необязательно – достаточно просто иметь разрешение на установку от владельца участка.

После этого в городе почти не осталось подобных аттракционов – почти все они "сдулись" и сейчас находятся в сложенном состоянии.