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Семьям пострадавших на батуте детей предложили 2 млн рублей – адвокат Чумаков

, ИА "Амител"
Адвокат рассказал, по какой причине опрокинулся батут
ЧП с батутом / Фото: 'Инцидент Барнаул'

ЧП с батутом / Фото: "Инцидент Барнаул"

Семьям детей, которые в мае пострадали из-за взлетевшего батута в Барнауле, предложили финансовую поддержку. Об этом amic.ru сообщил адвокат семьи владельцев аттракциона Виктор Чумаков. Таким образом, он опроверг слова мамы одной из пострадавших девочек о том, что сторона его клиентки "помощь предлагает только на словах".

"С нашей стороны 16 июня было сделано официальное предложение семьям пострадавших детей. В общей сумме на две семьи предложено два миллиона рублей. Там, где девочка пострадала больше, и сумма больше. Второй семье сумма поменьше. В стадии переговоров мы находимся уже неделю. Утром 16 июня я провёл переговоры со своей доверительницей, обсудил с ней финансовые возможности, после чего назвал сумму пострадавшим, выраженную во вполне конкретных суммах. Таким образом, информация, которую сообщила эта мама, не соответствует действительности", – сказал Чумаков.

Напомним, 17 июня мама одной из пострадавших девочек сказала корреспонденту amic.ru: "Нам они публично много обещали, сочувствовали. Но увы, только на словах".

Позднее на просьбу журналиста прокомментировать слова адвоката, она ответила:

"Да, но адвокат сказал, что это будет единоразово. Мы сказали, что подумаем, так как ещё не знаем, сколько нужно будет на лечение, на реабилитацию, вообще какие последствия травмы. Нас только сегодня начал осматривать детский невролог, и заключения она не готова дать. Сейчас вследствие травмы ребёнок не говорит, почти не двигается... Они сейчас дадут денег, а потом что? Сколько понадобится на реабилитацию? И когда и какие последствия будут? Заговорит ли вообще ребёнок?"

По словам женщины, врачи до сих пор не дают по поводу ребёнка никаких прогнозов.

Чумаков также указал, что его клиентка не может лично вести переговоры с семьями пострадавших по постановлению суда, требования которого она добросовестно исполняет. "Она находится на домашнем аресте. Запрет на общение с потерпевшими и их представителями прописан в постановлении Ленинского районного суда. Только поэтому переговоры с пострадавшими веду я. И я не понимаю, зачем они сейчас расшатывают ситуацию", – сказал адвокат.

Что произошло с батутом?

Виктор Чумаков сообщил, что его клиентке в настоящий момент вменяют в вину допуск к работе лица (то есть контролёра) не имеющего "батутного" образования. "Я вам официально говорю: такой специальности как "батутник", "специалист по батутам" или как его ещё можно назвать, просто не существует в природе. Такой специальности нет в классификаторе профессий, и на "батутников" нигде и никого не учат", – отметил адвокат.

По его словам, в случившейся трагедии виноват "внезапный и не предусмотренный порыв ветра, который в метеорологии близок к понятиям "струйное течение", или "сдвиг ветра", из-за него даже происходят крушения самолётов".

"Трагедия произошла из-за струйного течения. Батут рассчитан на определённую скорость ветра. Выше – нельзя. Прогноз в тот день составлял всего 2-3 метра в секунду, с преимущественным безветрием. Чтобы батут задрать, нужна скорость более 8-10 метров в секунду. "Струйное течение", или "сдвиг ветра", происходит от неравномерного прогрева почвы или иного покрытия и часто происходит в условиях многоэтажной застройки. Все знакомы с этими явлениями. Вот идёшь, вроде ветра нет, но выходишь из-за многоэтажного дома и раз – поток ветра юбку на голову поднимает и пылью глаза забивает. Вот это и произошло с батутом", – указывает Чумаков.

Он отмечает, что есть свидетели и записи с видеокамеры, подтверждающие именно такой ход событий. Адвокат подчёркивает, что ни одно крепление батута в тот момент не вырвалось из земли. "Напряжение на конструкцию из-за внезапного порыва ветра одномоментно стало выше рассчитанного производителем. Предусмотренные конструкцией крепления и тросы просто не выдержали: кто ж знал, что именно в этом месте случится такой локальный порыв ветра. Батут достаточно тяжёлый и так просто не взлетает. И он точно не лопнул. Его порвали граждане, которые думали, что под конструкцией ещё остались дети. И прошу прекратить всяческие инсинуации на эту тему".

Чумаков сообщил, что батут был изготовлен за границей. И на таможне при ввозе в Россию он прошёл обязательную процедуру сертификации с соответствующими испытаниями. "Кроме того, батут имеет международный сертификат, что гарантирует его безопасность по всему миру. Выдавая дополнительный сертификат уже в России, государство ещё раз гарантирует его безопасность. Все физические параметры его использования моей доверительницей были соблюдены. К сожалению, ни Российское государство, ни какое-либо иное пока не могут управлять потоками ветра и иными локальными атмосферными явлениями. Полагаю, что после целого ряда случаев взлёта подобных конструкций по стране соответствующие органы выработают рекомендации по предотвращению воздействия внезапных и непредвиденных атмосферных явлений подобных тем, что имели место в нашем случае. До настоящего времени единых требований или методик использования батутов не было", – отмечает адвокат.

"Я очень прошу не делать из моей клиентки монстра. Мы все тут люди уже в возрасте, есть и дети, и внуки. И, поверьте, очень переживаем за пострадавших девочек. Помощь в разумных пределах будет оказана непременно", – сказал Чумаков.

Напомним, 30 мая две девочки попали в реанимацию с тяжёлыми травмами после того, как надувной батут опрокинулся на трамвайные пути возле барнаульского ТЦ "Район". Следственные органы сообщили, что аттракцион не закрепили должным образом. Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). После инцидента владелица батута сказала, что закрывает бизнес. Сейчас она находится под следствием. Также известно, что одна из пострадавших девочек успешно идёт на поправку.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

18.06.2021 11:04
гiсть

Чтобы батут задрать нужна скорость более 8-10 метров в секунду
---
не верю! это обычный ветер. в обычный день.
либо батут может взлететь в любой момент и он всегда очень опасен. их надо запретить

18.06.2021 11:08
гiсть

прогноз на яндексе на 30 мая ветер 5,6м/с, не 2 и не 3...

18.06.2021 11:11
- гость -

18.06.2021 11:04
гiсть

я в тот день был на рыбалке - днем не было ветра и вдруг резкий порыв у меня даже леску на удочке на ветку задуло. Через минуту все прошло и опять штиль. Я такое наверное первый раз видел

18.06.2021 11:11
гiсть

оказывается, уже были подобные случаи

18.06.2021 11:17
- гость -

От ветра 500 кг не взлетит. Это внутреннее давление только могло так задрать батут.
Все видели как начинает летать шакрик когда сдувается. Адвокату должно быть стыдно от собственного вранья.

18.06.2021 11:22
- гость -

18.06.2021 11:17
- гость -

Я тоже склоняюсь что не из-за ветра, но порыв был это точно. Единственное я не помню во сколько по времени это было. Во сколько происшествие произошло?

18.06.2021 11:24
- гость -

Законы физики не для наших адвокатов. ЕГЭ шник чтоли?

18.06.2021 11:24
- гость -

самое главное и самое важное, чтобы ребенок восстановился и не стал инвалидом на всю жизнь! Деньги, как словесная болтовня не играют ни какой роли и ни какого значения. Здоровья ребенку и терпения родителям.

18.06.2021 11:26
- гость -

От порыва ветра батут могло потащить по земле. А взлететь и перекинуть детей через 1.5 метровый забор от ветра он не мог.

18.06.2021 11:27
- гость -

Детишкам выздоравления , родителям терпения и любви к деткам.

18.06.2021 11:28
- гость -

В тот день был ветер.

18.06.2021 11:35
гiсть

наоборот, ветер сильнее повлияет на полет, чем выходящий из батута воздух. давление там небольшое. давлением он мог оторваться от поверхности, а полететь - только от ветра. может быть произошло и то и другое, конечно

18.06.2021 11:37
- гость -

Обратитесь за консультацией к физикам. И не важно что там в инструкции по батуту написано. Чем надували батут? газом который взлетает? или обычным воздухом?

Есть такая программа : Чудо техники по воскресениям. Там проводят исследования с экспертами, задайте туда вопрос.

18.06.2021 11:40
ек

Адвокат грамотно ведет себя. И его и его клиентку понять можно, они предлагают конкретную сумму, и хотят этим закрыть вопрос. Так как видят шансы, что следствие не сможет обосновать свои претензии в суде.
Как можно понять и пострадавших, они хотят оценить последствие травм, и стоимость лечения.
Думаю, стороны договорятся.

18.06.2021 11:40
гость

на две семьи предложено два миллиона рублей

Здоровье за деньги не купишь, но если еще и покупать не на что, то это еще хуже. Хуже. если и здоровья не будет и денег не дадут. Тут хотя бы предложение есть, иногда и не предлагают

18.06.2021 11:41
- гость -

Возможно сочетание было. Например, батут снизу из ветра прошоркался по асфальту и лопнул

18.06.2021 11:42
- гость -

Так-то на небольшие порывы ветра предусмотрена высокая сетка и непродуваемый материал снизу.
Странно, что адвокат этого не знает.

18.06.2021 11:45
костя

В деревне, на веранде батутом стала кровать железная. Треснулся башкой об стену. Бабуля довольно резво гонялась за мной с резиновым шлангом, типа компенсации

18.06.2021 11:46
Первый

Да будет известно специалистам, батут работает от компрессора и поддерживает давление пока он включён. При этом прогибается существенно под ногами взрослого человека, обладает огромной площадью. Если даже подложить под угол взрывчатое вещество, то максимум его загнет. История в данном случае сильно напоминает поведение надувного матраса на природе, попробуйте его поймать при порыве ветра...

18.06.2021 11:52
- гость -

Адвокат отрабатывает деньги как может. Не стреляйте в пианиста - он играет, как умеет!
Но батут должен быть прикреплен к земле веревками. Порыв ветра не должен его поднять в воздух если он правильно закреплен (я не беру в расчет штормовой ветер).

18.06.2021 11:55
- гость -

18.06.2021 11:46
Первый

вы видели как матрас взлетел на 1. 5 метра вместе с увесистой гирькой?

18.06.2021 12:04
- гость -

18.06.2021 11:46
Первый
Да будет известно специалистам, батут работает от компрессора и поддерживает давление пока он включён. При этом прогибается существенно под ногами взрослого человека,

Если он прогибается, как же он батутит и подкидывает прыгающего

18.06.2021 12:11
- гость -

"Предусмотренные конструкцией крепления и тросы просто не выдержали: кто ж знал, что именно в этом месте случится такой локальный порыв ветра"


Порывом ветра подняло батут и порвало стальные тросы? Не верю. Скорее, их там не было вообще.

18.06.2021 12:21
- гость -

Если батуты может подбросить порывом ветра вместе с детьми, то надо запретить их использовать.

18.06.2021 12:33
- гость -

Как какое дерьмо, так сразу адвокат Чумаков, походу обмазан он с ног до головы этой субстанцией.

18.06.2021 12:37
Экс

Остановите. Остановите. Вите нужно выйти.

18.06.2021 12:38
- гость -

Вот идёшь, вроде ветра нет, но выходишь из-за многоэтажного дома и раз – поток ветра юбку на голову поднимает и пылью глаза забивает. указывает Чумаков.

И часто такое с Чумаковым происходит?

18.06.2021 12:44
- гость -

Отдай деньги пострадавшим без всяких условий, не слушай адвокатов.

18.06.2021 12:45
- гость -

18.06.2021 12:38
- гость -
Вот идёшь, вроде ветра нет, но выходишь из-за многоэтажного дома и раз – поток ветра юбку на голову поднимает и пылью глаза забивает. указывает Чумаков.

Есть зоны турбулентности, не надо там ставить батуты.

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