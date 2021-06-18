Семьям пострадавших на батуте детей предложили 2 млн рублей – адвокат Чумаков

Семьям детей, которые в мае пострадали из-за взлетевшего батута в Барнауле, предложили финансовую поддержку. Об этом amic.ru сообщил адвокат семьи владельцев аттракциона Виктор Чумаков. Таким образом, он опроверг слова мамы одной из пострадавших девочек о том, что сторона его клиентки "помощь предлагает только на словах".

"С нашей стороны 16 июня было сделано официальное предложение семьям пострадавших детей. В общей сумме на две семьи предложено два миллиона рублей. Там, где девочка пострадала больше, и сумма больше. Второй семье сумма поменьше. В стадии переговоров мы находимся уже неделю. Утром 16 июня я провёл переговоры со своей доверительницей, обсудил с ней финансовые возможности, после чего назвал сумму пострадавшим, выраженную во вполне конкретных суммах. Таким образом, информация, которую сообщила эта мама, не соответствует действительности", – сказал Чумаков.

Напомним, 17 июня мама одной из пострадавших девочек сказала корреспонденту amic.ru: "Нам они публично много обещали, сочувствовали. Но увы, только на словах".

Позднее на просьбу журналиста прокомментировать слова адвоката, она ответила:

"Да, но адвокат сказал, что это будет единоразово. Мы сказали, что подумаем, так как ещё не знаем, сколько нужно будет на лечение, на реабилитацию, вообще какие последствия травмы. Нас только сегодня начал осматривать детский невролог, и заключения она не готова дать. Сейчас вследствие травмы ребёнок не говорит, почти не двигается... Они сейчас дадут денег, а потом что? Сколько понадобится на реабилитацию? И когда и какие последствия будут? Заговорит ли вообще ребёнок?"

По словам женщины, врачи до сих пор не дают по поводу ребёнка никаких прогнозов.

Чумаков также указал, что его клиентка не может лично вести переговоры с семьями пострадавших по постановлению суда, требования которого она добросовестно исполняет. "Она находится на домашнем аресте. Запрет на общение с потерпевшими и их представителями прописан в постановлении Ленинского районного суда. Только поэтому переговоры с пострадавшими веду я. И я не понимаю, зачем они сейчас расшатывают ситуацию", – сказал адвокат.

Что произошло с батутом?

Виктор Чумаков сообщил, что его клиентке в настоящий момент вменяют в вину допуск к работе лица (то есть контролёра) не имеющего "батутного" образования. "Я вам официально говорю: такой специальности как "батутник", "специалист по батутам" или как его ещё можно назвать, просто не существует в природе. Такой специальности нет в классификаторе профессий, и на "батутников" нигде и никого не учат", – отметил адвокат.

По его словам, в случившейся трагедии виноват "внезапный и не предусмотренный порыв ветра, который в метеорологии близок к понятиям "струйное течение", или "сдвиг ветра", из-за него даже происходят крушения самолётов".

"Трагедия произошла из-за струйного течения. Батут рассчитан на определённую скорость ветра. Выше – нельзя. Прогноз в тот день составлял всего 2-3 метра в секунду, с преимущественным безветрием. Чтобы батут задрать, нужна скорость более 8-10 метров в секунду. "Струйное течение", или "сдвиг ветра", происходит от неравномерного прогрева почвы или иного покрытия и часто происходит в условиях многоэтажной застройки. Все знакомы с этими явлениями. Вот идёшь, вроде ветра нет, но выходишь из-за многоэтажного дома и раз – поток ветра юбку на голову поднимает и пылью глаза забивает. Вот это и произошло с батутом", – указывает Чумаков.

Он отмечает, что есть свидетели и записи с видеокамеры, подтверждающие именно такой ход событий. Адвокат подчёркивает, что ни одно крепление батута в тот момент не вырвалось из земли. "Напряжение на конструкцию из-за внезапного порыва ветра одномоментно стало выше рассчитанного производителем. Предусмотренные конструкцией крепления и тросы просто не выдержали: кто ж знал, что именно в этом месте случится такой локальный порыв ветра. Батут достаточно тяжёлый и так просто не взлетает. И он точно не лопнул. Его порвали граждане, которые думали, что под конструкцией ещё остались дети. И прошу прекратить всяческие инсинуации на эту тему".

Чумаков сообщил, что батут был изготовлен за границей. И на таможне при ввозе в Россию он прошёл обязательную процедуру сертификации с соответствующими испытаниями. "Кроме того, батут имеет международный сертификат, что гарантирует его безопасность по всему миру. Выдавая дополнительный сертификат уже в России, государство ещё раз гарантирует его безопасность. Все физические параметры его использования моей доверительницей были соблюдены. К сожалению, ни Российское государство, ни какое-либо иное пока не могут управлять потоками ветра и иными локальными атмосферными явлениями. Полагаю, что после целого ряда случаев взлёта подобных конструкций по стране соответствующие органы выработают рекомендации по предотвращению воздействия внезапных и непредвиденных атмосферных явлений подобных тем, что имели место в нашем случае. До настоящего времени единых требований или методик использования батутов не было", – отмечает адвокат.

"Я очень прошу не делать из моей клиентки монстра. Мы все тут люди уже в возрасте, есть и дети, и внуки. И, поверьте, очень переживаем за пострадавших девочек. Помощь в разумных пределах будет оказана непременно", – сказал Чумаков.

Напомним, 30 мая две девочки попали в реанимацию с тяжёлыми травмами после того, как надувной батут опрокинулся на трамвайные пути возле барнаульского ТЦ "Район". Следственные органы сообщили, что аттракцион не закрепили должным образом. Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). После инцидента владелица батута сказала, что закрывает бизнес. Сейчас она находится под следствием. Также известно, что одна из пострадавших девочек успешно идёт на поправку.