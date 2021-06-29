Три автомобиля столкнулись на трассе Барнаул – Камень-на-Оби

ДТП с участием трех машин произошло утром 29 июня в Шелаболихинском районе неподалеку от села Новообинцево. Фото с места происшествия опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте".

В ГИБДД Алтайского края уточнили amic.ru, что авария случилась около 7:50 на 18 км трассы Барнаул – Камень-на-Оби – Павловск – граница Казахстана.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Днем ранее серьезное ДТП произошло на трассе Поспелиха – Алейск. Столкнулись фура и легковой автомобиль.