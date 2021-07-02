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Новости

На Алтае водителя автобуса наказали за высадку безбилетного ребенка

, ИА "Амител"
Мальчику пришлось добираться до дома пешком
Фото: территория19.рф

Фото: территория19.рф

Водитель автобуса в Горно-Алтайске нарушил права несовершеннолетнего пассажира, когда высадил его из общественного транспорта за отсутствие билета. Об этом сообщает прокуратура Республики Алтай.

Правоохранители выяснили, что у 10-летнего ребенка не хватило денег на билет. После того, как его выгнали из автобуса, школьнику пришлось добираться до дома пешком.

"Между тем за принудительную высадку из автобуса несовершеннолетнего, не достигшего возраста 16 лет, не подтвердившего оплату проезда, если его проезд подлежит оплате, и следующего без сопровождения совершеннолетнего лица, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, предусмотрена административная ответственность по ч. 2.1 ст. 11.33 КоАП РФ", — уточнили в ведомстве.

В результате водителя общественного транспорта привлекли к административной ответственности.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

2.07.2021 11:04
- гость -

блин ну что за люди? в падлу ребенка довезти что ли?

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