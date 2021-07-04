Доктор Мясников развеял популярный миф о вакцинации

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, почему не стоит бояться антитело-зависимого усиления инфекции после вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сегодня при массовом применении вакцин от COVID-19 мы не знаем ни одного задокументированного случая антитело-ассоциированного усиления инфекции", — сказал Мясников.

Он добавил, что слухи о массовом проявлении антитело-зависимого усиления инфекции специально распространяются в околомедицинских кругах.

Ранее главный врач городской больницы №11 Андрей Коломиец рассказал, что большинство вакцин от коронавируса состоят из двух компонентов, потому что изначально COVID-19 считался особо опасной инфекцией. Второй компонент вакцины, по его словам, обеспечивает более надежную защиту от вируса.