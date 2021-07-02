Супер-защита. Врач объяснил, почему вакцины от коронавируса состоят из двух компонентов

Большинство вакцин от коронавируса состоят из двух компонентов, потому что изначально COVID-19 считался особо опасной инфекцией, объяснил amic.ru главный врач городской больницы №11 Андрей Коломиец. Второй компонент вакцины, по его словам, обеспечивает более надежную защиту от вируса.

"Первоначально коронавирус был во всем мире обозначен как особо опасный. Такой считается инфекция, при которой погибают семь-восемь человек из десяти заразившихся. А чтобы обезопасить человека при особо опасной инфекции, необходимо две прививки для обеспечения высокого напряженного иммунитета. Поэтому первые вакцины — двухкомпонентные", — объяснил Коломиец.

Сейчас в России уже есть однокомпонентная вакцина — "Спутник Light", которая защищает от первоначального штамма и годится для ревакцинации. Но с появлением новых штаммов "дельта" и "дельта плюс" необходимость двухкомпонентной вакцины снова возросла.

"С уханьским штаммом справится и однокомпонентная вакцина. А вот с дельтой может побороться только двухкомпонентная. Поэтому изначально правильно сделали, что разработали усиленную прививку", — добавил специалист.

Так же он рассказал со ссылкой на изобретателя "Спутника V" Александра Гинцбурга, что "Спутник" — это такая вакцина, которую очень легко и быстро можно "пересобрать" под определенный штамм при необходимости. Поэтому в ближайшее время может появиться, например, "Спутник Дельта". Но Коломиец подчеркивает, что населению важно сначала создать первичный групповой иммунитет, прежде чем локально прививаться от определенных штаммов.

Ранее глава Центра имени Гамалеи, академик Александр Гинцбург заявил, что летальность от коронавируса в России может вырасти с двух до 5-10%. По его словам, причиной этому могут стать постоянные мутации. А небольшая прослойки вакцинированных людей в стране создает идеальные условия для эволюции COVID-19.

