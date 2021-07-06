Такой день. Ураганный ветер в Барнауле и температурные рекорды

Amic.ru – о главных событиях Алтайского края за 7 июля. Без коронавируса.

Сильный ветер и дождь с грозой прошлись по Барнаулу. Тучи принесли долгожданную прохладу, которая при этом принесла и немало разрушений. Потоки воздуха повалили иссушенные жарой деревья, которые упали на автомобили, а один из стволов даже рухнул на киоск с продуктами.

На 16 метеостанциях Западной Сибири, расположенных в Алтайском крае, Республике Алтай, Кемеровской и Новосибирской областях, 5 июля побиты температурные рекорды 24-летней давности. На Алтае превышение составило 0,2 градуса.

При этом шторм не стал последним. Согласно данным синоптиков, вечером 6 и сутки 7 июля прогнозируются сложные погодные условия. Ожидаются дожди, ливни, грозы и град. Метеорологи предупреждают о мощном ветре. В отдельных районах его порывы будут достигать скорости 25 м/с.

В Алтайском крае прошел заключительный этап "Шелковый путь – 2021". Последний участок пролегал на трассе "Расказиха – Акутиха". В категории грузовиков лучший результат показали экипаж команды "КАМАЗ-мастер" под управлением россиянина Дмитрия Сотникова. В общем зачете он закрепился на первой позиции.

Кресло представителя губернатора Алтайского края в региональном Заксобрании будет вакантным, скорее всего, до ближайших выборов депутатов АКЗС, которые пройдут 19 сентября. Об этом 6 июля в ходе онлайн-конференции сообщил зампредседателя краевого правительства Виталий Снесарь.